(Montréal) Le chef du Parti conservateur du Québec a tendu la main aux anglophones mardi. Il promet d’abroger la réforme de la Charte de la langue française pour protéger « les droits historiques » de la minorité anglophone et accuse au passage le chef caquiste François Legault d’avoir divisé la population entre francophones et anglophones.

Mylène Crête La Presse

Éric Duhaime est en désaccord avec l’usage de la clause dérogatoire pour mettre la loi 96 à l’abri des contestations judiciaires, mais pas avec l’ensemble de ses dispositions. Il veut agir sur le front de l’immigration « pour mieux protéger et promouvoir le français ».

Il promet de rapatrier les pleins pouvoirs en immigration du gouvernement fédéral « d’une façon non partisane, non souverainiste » pour que les nouveaux arrivants « comprennent que d’apprendre le français est un prérequis au Québec ».

Il veut sélectionner les immigrants qui maîtrisent le français ou qui ont une facilité, voire « une volonté plus grande » à l’apprendre et que les programmes linguistiques soient plus accessibles pour favoriser leur apprentissage.

Le chef conservateur a fait cette annonce en alternant entre le français et l’anglais, à l’Institut du courtage et de la finance situé à Montréal, dans la circonscription de Sainte-Marie–Saint-Jacques, représentée par la coporte-parole de Québec solidaire, Manon Massé.

Non à un référendum

Éric Duhaime, qui a déjà travaillé comme conseiller politique pour le Bloc québécois dans les années 90, a affirmé sans détour qu’il voterait non à un référendum s’il y en avait un aujourd’hui et qu’il n’y en aurait pas dans un premier mandat des conservateurs. Il ne ferme toutefois pas la porte à l’indépendance pour les générations futures.

Je veux fermer la porte, mais je ne veux pas la barrer et jeter la clé dans le fleuve. Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec

Il a dit vouloir s’assurer que les générations futures puissent avoir « cette possibilité-là » si elles le souhaitent, mais estime que « la jeunesse au Québec ne veut pas de la souveraineté » à l’heure actuelle.

Éric Duhaime mentionne souvent dans ses déclarations publiques que l’élection est historique parce qu’elle sort de l’axe souverainiste-fédéraliste pour entrer dans l’axe gauche-droite.

Selon un sondage Léger dévoilé au début de la campagne électorale, le PCQ attire 15 % intentions de vote des non-francophones contre 53 % pour le Parti libéral du Québec. Plus de la moitié d’entre eux ont indiqué qu’ils pourraient changer d’idée d’ici le 3 octobre. Le parti d’Éric Duhaime est le deuxième choix de 19 % des non-francophones.

Il a été réalisé par l’entremise d’un panel web entre le 22 et le 26 août auprès de 1000 électeurs québécois. La méthode utilisée ne permet pas de calculer une marge d’erreur, mais elle serait de 3,1 %, 19 fois sur 20 dans le cas d’un sondage probabiliste où les répondants sont sélectionnés de façon aléatoire.