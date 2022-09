Consultez nos articles sur les différentes promesses électorales faites par les cinq chefs de partis et les moments forts de ce neuvième jour de campagne.

LA PRESSE

Dominique Anglade a ciblé cinq circonscriptions que le PLQ souhaite ravir à la CAQ, le 3 octobre. « On n’est pas dans un mode où on se dit qu’on va faire une campagne sur la défensive, au contraire, a-t-elle affirmé. On veut conquérir différents secteurs »

QS veut créer un Fonds anti-spéculation d’un milliard pour remettre en état 10 000 maisons et condos, qui seraient revendus à un prix abordable, en moyenne 25 % moins cher, aux citoyens

« L’affirmation qu’on entend constamment dans les médias à savoir que la hausse des seuils permet de combler la pénurie de main-d’œuvre est factuellement fausse », a déclaré le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, qui souhaite faire diminuer seuils de 50 000 à 35 000.

Le chef de la CAQ, François Legault, promet que son parti complétera la couverture cellulaire à travers la province d’ici 2026.

Un gouvernement libéral éliminerait les clauses dérogatoires utilisées par le gouvernement Legault pour blinder contre les poursuites judiciaires ses lois 21 sur la laïcité de l’État et 96 sur la langue française, soutient Dominique Anglade.

François Legault concède que le poids démographique du Québec au Canada pourrait diminuer dans le contexte où la CAQ promet de limiter à 50 000 le nombre annuel d’immigrants accueillis dans la province.

François Legault affirme que les études sur le troisième lien à Québec doivent être revues avant d’être rendues publiques. Il ne garantit pas qu’elles le seront avant la fin de la campagne électorale.