PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE

Le plan transport de Québec solidaire, qui sera présenté en détail plus tard en campagne, inclut la création de Québec Rail et de Québec bus, qui auraient pour mission de relier toutes les villes du Québec. Le parti prévoit aussi l’électrification des taxis (100 % en 2030) et création d’une flotte d’autopartage et de vélo-partage.