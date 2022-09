On a beau prédire une victoire pour la Coalition avenir Québec, il y a encore de nombreux électeurs indécis. Vous êtes nombreux à avoir répondu à l’appel de La Presse et souhaité nous dire pourquoi vous avez du mal à faire votre choix et ce qui influencera votre décision. Faites connaissance avec les électeurs qui partageront leurs réflexions tout au long de la campagne électorale.

Delphine Belzile La Presse

François Sabourin

PHOTO FOURNIE PAR FRANÇOIS SABOURIN François Sabourin

Circonscription de Masson, Lanaudière

Député sortant : Mathieu Lemay, CAQ

Il a grandi dans une famille indépendantiste. Ouvert à l’immigration, au bilinguisme et au multiculturalisme, il se décrit comme étant « plutôt à gauche socialement et un peu plus à droite économiquement ».

Je pense que l’économie est la priorité, et ça semble l’être également pour des partis politiques. La santé et l’éducation demeurent cependant des enjeux importants. J’ai été agréablement surpris de la proposition de Québec solidaire d’utiliser le 811 comme porte d’entrée dans le réseau de la santé. C’est une proposition créative et innovante. À mes yeux, la seule proposition depuis le début de la campagne qui n’envoie pas des bonbons aux électeurs. Envoyer des chèques personnalisés et rendre des programmes gratuits, ce n’est que de la poudre aux yeux. L’argent n’est pas le problème, comme le disait Stéphane Laporte dans sa chronique d’il y a une semaine. Il y a un manque de volonté pour trouver des solutions afin d’utiliser adéquatement le budget du Québec. La baisse d’impôt est une promesse facile, mais reste à voir comment les partis vont financer ces pertes de revenus.

Thérèse Boutin

PHOTO FOURNIE PAR THÉRÈSE BOUTIN Thérèse Boutin

Circonscription de Champlain, Mauricie

Députée sortante : Sonia Lebel, CAQ

Franco-Ontarienne, elle habite en Mauricie depuis plus de 20 ans. « Infidèle » politiquement, elle se considère comme « légèrement à gauche ».

Au cours de cette campagne, j’aimerais qu’on cesse de jouer aux enfants d’école. C’est bien beau, les baisses de taxes et les chèques à la Maurice Duplessis, mais c’est ne pas voir plus loin que son nez. Il faut parler d’environnement, de gestion de l’eau, d’immigration et de réfugiés climatiques. Pourrait-on voir un plan durable de gestion de crise sur la santé, l’économie et le climat ? Où sont les propositions sur les arts ?

Manon Decelles

PHOTO FOURNIE PAR MANON DECELLES Manon Decelles

Circonscription de Blainville, Laurentides

Député sortant : Mario Laframboise, CAQ

Elle suit les enjeux politiques de près, mais hésite encore quant à son choix électoral cette année. Elle se décrit notamment comme de centre gauche.

L’environnement me tient particulièrement à cœur : je déteste l’idée du troisième lien à Québec. Au lieu de dépenser des milliards pour un tunnel, on pourrait peut-être commencer par entretenir les ponts. Cela dit, l’éducation est aussi un enjeu important. Les chefs me déçoivent également avec leurs baisses d’impôt. Envoyer des chèques à tout le monde, ça ne va qu’exacerber l’inflation ! La proposition de Québec solidaire de vouloir suspendre les taxes sur la nourriture est particulièrement décevante. La CAQ veut piger dans le Fonds des générations : quelle vue à court terme ! Je crois que la réforme du mode de scrutin devrait revenir sur la table : un mode de scrutin proportionnel serait plus représentatif.

Thibaut Temmerman

PHOTO FOURNIE PAR THIBAUT TEMMERMAN Thibaut Temmerman

Circonscription de Mercier, Montréal

Députée sortante : Ruba Ghazal, QS

Nouveau citoyen canadien après 12 ans de résidence au pays, il votera pour la première fois au Québec. Intéressé par les propositions des différents partis, il souligne que « le gouvernement sortant n’a pas à rougir de ses résultats ».

Il s’agit de ma première élection en tant que Canadien, et je prends ce droit à cœur. La société québécoise n’a pas besoin de division, mais d’une vision et de réalisations. Ce qui m’importe, c’est de répondre aux défis climatiques et démographiques, notamment en matière de santé, d’éducation, de logement et d’intégration. Je suis déçu du lancement de la campagne et des propositions. J’aimerais fonder une famille : ce n’est pas avec un coup de pouce de 1000 $ que je le pourrai. Baisser l’impôt et distribuer des chèques ne constituent qu’un soutien temporaire face à l’inflation. Il faut au contraire investir massivement.

Noëlla Robin

PHOTO FOURNIE PAR NOËLLA ROBIN Noëlla Robin

Circonscription de Nicolet-Bécancour, Centre-du-Québec

Député sortant : Donald Martel, CAQ

Plutôt de centre gauche, notamment en matière économique, elle précise être pour l’égalité et la parité hommes-femmes sur tous les plans.

Même si le gouvernement sortant a fait de son mieux pour gérer la pandémie, il y a eu tant de bévues dans différents domaines : pensons à la ventilation dans les écoles et à la pénurie de main-d’œuvre en santé. Je ne suis nullement convaincue que la baisse d’impôt est la meilleure solution. Les familles et les aînés à faible revenu ont besoin d’argent sonnant. J’aimerais beaucoup entendre parler de réels enjeux environnementaux et des réformes plus strictes à l’égard des industries polluantes, des VUS et de la gestion de l’eau. À mon avis, le troisième lien n’est pas du tout un choix écologique. J’aimerais également savoir ce que les partis ont à proposer face à une éventuelle crise alimentaire due aux impacts des changements climatiques. Quelle aide auront les agriculteurs pour demeurer nos fournisseurs locaux ?

Serge de Merlis

PHOTO FOURNIE PAR SERGE DE MERLIS Serge de Merlis

Circonscription de Deux-Montagnes, Laurentides

Député sortant : Benoit Charette, CAQ

Ayant voté auparavant pour le Parti québécois et le Parti libéral, il est toujours indécis quant à son choix pour les élections provinciales qui approchent. Il se considère comme plutôt de centre gauche.

Actuellement, aucun des partis ne mérite une majorité. Gagner mes élections ne fait plus partie de mon processus de décision. Mes priorités vont à la pénurie de main-d’œuvre et à la santé, notamment en matière d’accès au système, des CHSLD et des soins à domicile. À mon avis, la baisse d’impôt et la pige dans le Fonds des générations sont des visions à court terme irresponsables qui ne régleront pas l’inflation, et risquent même de l’augmenter. J’espère voir des mesures concrètes mesurables et quantifiables. Mon vote ira au parti qui me semble le plus responsable.

René Charbonneau

PHOTO FOURNIE PAR RENÉ CHARBONNEAU René Charbonneau

Circonscription de Verchères, Montérégie.

Députée sortante : Suzanne Dansereau, CAQ

Nationaliste et orphelin politique, s’il est intéressé par certaines propositions des différents partis politiques, aucun parti ne l’a encore convaincu.

Le début de campagne m’apparaît comme une course pour savoir qui promettra le plus d’argent dans nos poches… en le prenant dans nos poches. Nous ne savons même pas ce que nous réservent les trois prochaines années du point de vue économique. Alors, imaginez une promesse de baisse d’impôt sur 10 ans comme celle proposée par la CAQ. Dans tout ce jeu de milliards, j’ai trouvé un élément intéressant : Québec solidaire propose d’arrêter les paiements au Fonds des générations pour investir maintenant dans l’avenir des jeunes par l’environnement et dans les soins aux personnes âgées. Il s’agit de la seule proposition qui a l’effet d’être une vision et non seulement un exercice comptable. J’espère qu’on en verra plus de la part de chacun des partis dans les prochaines semaines.

Aurélie Caron-Julien

PHOTO FOURNIE PAR AURÉLIE CARON-JULIEN Aurélie Caron-Julien

Circonscription de Sherbrooke, Estrie.

Députée sortante : Christine Labrie, QS.

Étudiante en soins infirmiers, elle votera pour la deuxième fois aux élections provinciales. Elle garde les yeux ouverts sur les propositions de tous les partis pour faire un choix éclairé.

La gestion du système de santé est un enjeu très important pour moi. Étant moi-même étudiante en soins infirmiers, je considère que la gestion du système de santé est un enjeu important au Québec. Les prochains changements en santé auront d’ailleurs un impact sur ma carrière. L’environnement est également un enjeu qui me touche beaucoup. Je crois que les spécialistes ont toutes les preuves, et il faut maintenant agir. La baisse des impôts ne m’interpelle pas. Je préférerais connaître comment les partis prévoient gérer l’argent des Québécois. L’investissement pour les proches aidants et l’augmentation des soins à domicile proposés par Québec solidaire sont des idées intéressantes, auxquelles s’ajoutent la promesse du Parti libéral de faciliter l’achat d’une première maison et celle de la CAQ d’admettre plus d’étudiants en médecine.

Ryan Harfouche

PHOTO FOURNIE PAR RYAN HARFOUCHE Ryan Harfouche

Circonscription de Vimont, Laval.

Député sortant : Jean Rousselle, PLQ.

Étudiant en génie aérospatial, il soutient l’idée d’apporter une aide économique contre l’inflation, notamment pour les étudiants, les personnes âgées et les nouveaux arrivants. La crise du logement, le contrôle des armes à feu et la crise climatique le préoccupent particulièrement.

Je voterai pour la première fois aux élections provinciales. Au cours des derniers mois, j’ai eu l’occasion de travailler au sein du système de santé, ce qui m’a permis de constater la pénibilité des longues heures d’attente à l’urgence. Il est indispensable de revoir l’accès aux soins de santé, particulièrement pour les plus vulnérables. Comme étudiant, je m’attends à ce que les partis abordent la crise du logement et la hausse du coût de la vie. À mon avis, le développement de mesures de soutien ponctuelles serait plus bénéfique à long terme que la baisse des impôts discutée en début de campagne. Il serait intéressant de revoir le financement des transports en commun en vue de réduire les tarifs, par exemple. À la lumière des dernières fusillades à Montréal, il est essentiel de trouver des solutions afin d’améliorer le contrôle des armes à feu. Cela dit, il est primordial de prendre des décisions efficaces, concrètes et rapides pour réduire nos émissions de GES.