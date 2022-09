(Sainte-Anne-de-la-Pérade) La pandémie n’est pas le fruit d’un complot des gouvernements, mais les théories qui le suggèrent peuvent continuer d’être diffusées, estime Éric Duhaime. Le chef du Parti conservateur du Québec répondait ainsi à l’animateur Mario Dumont, qui l’accuse de flirter avec les conspirationnistes.

Mylène Crête La Presse

Dans sa chronique publiée samedi dans Le Journal de Montréal, l’ex-chef de l’Action démocratique du Québec (ADQ) avait mis Éric Duhaime au défi de dire que l’ex-président américain Donald Trump avait perdu son élection et que la pandémie et les vaccins n’étaient pas le résultat d’un complot des gouvernements. Quitte à perdre des sympathisants.

Lorsque ces questions lui ont été posées par un journaliste samedi après-midi, Éric Duhaime a ignoré la question portant sur la dernière élection présidentielle américaine pour répondre uniquement à celle sur la pandémie. Le 6 janvier 2021, des partisans de Donald Trump ont pris d’assaut le siège du Congrès américain, convaincus qu’une vaste fraude électorale avait porté le démocrate Joe Biden à la présidence.

« Je reconnais le résultat démocratique de l’élection américaine », a indiqué le chef conservateur par l’entremise de son attaché de presse quelques heures plus tard.

« Censure dangereuse »

Il a tenté de prendre ses distances par rapport aux théories conspirationnistes voulant que la pandémie de COVID-19 et le vaccin pour la freiner soient le résultat d’un complot des élites mondiales, mais a défendu dans la foulée le droit de les relayer sur les réseaux sociaux.

La censure peut être dangereuse dans ce genre d’affaires là [mais] non, je ne pense pas du tout qu’il s’agit d’un complot. Éric Duhaime, chef du PCQ

Il a cité à titre d’exemple l’hypothèse voulant que le virus de la COVID-19 se soit échappé d’un laboratoire de Wuhan en Chine, qui était auparavant considérée comme une théorie du complot. « Il y a même des réseaux sociaux qui censuraient les gens qui écrivaient ça. Aujourd’hui, c’est considéré comme une thèse qui est valide et valable », a-t-il dit.

Une enquête de CBC a révélé en juillet que 16 candidats du PCQ avaient relayé de la désinformation et des théories du complot sur les réseaux sociaux.

Le quotidien Le Soleil rapportait le même mois1 que le parti était celui qui attirait le plus les complotistes, selon une étude de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme. Près de 50 % des gens qui veulent voter pour les conservateurs d’Éric Duhaime adhèrent à des théories du complot.

« Depuis le début, je me suis fait associer à ça parce que je suis de ceux qui pensent que la liberté d’expression doit s’exprimer, parce que je pense que les gens doivent avoir une liberté de choix et j’y croyais même à l’époque où je militais pour M. Dumont et j’étais son principal conseiller politique. Je n’ai pas changé d’idée, moi. »

Éric Duhaime était de passage samedi au vignoble de petits fruits Les Boissons du Roy à Sainte-Anne-de-la-Pérade pour annoncer qu’il abolirait le monopole de la SAQ. Un rassemblement tenu en soirée à Victoriaville a de nouveau attiré plusieurs centaines de personnes.