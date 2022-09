(Montréal) Pour réaliser ses promesses de 41 milliards en cinq ans, le Parti libéral du Québec (PLQ) ferait gonfler les déficits plutôt que de couper dans des dépenses, en plus de faire payer les riches et de lutter contre les paradis fiscaux. La dette nette augmenterait de cinq milliards par rapport aux prévisions.

Tommy Chouinard La Presse

Cette stratégie est justifiée en raison la crise de l’inflation et la pénurie de main-d’œuvre, estiment les libéraux.

Le PLQ a présenté son cadre financier dimanche, après une semaine de campagne. Il est le premier à le faire.

Ses promesses totalisent 41 milliards en cinq ans (6,5 milliards par année, à terme, en 2026-2027). Les deux engagements les plus coûteux sont les baisses d’impôts (12 milliards en cinq ans ; 2,4 milliards par année à terme) et l’Allocation aînés (10 milliards en cinq ans ; 2 milliards par année à terme).

Il irait chercher des revenus supplémentaires de 12 milliards en cinq ans. C’est ce qui fait dire au PLQ que le coût net de ses engagements s’élève à 29 milliards en cinq ans.

Par exemple, un gouvernement libéral augmenterait les impôts des riches (300 000 $ et plus par année) en créant un nouveau palier d’imposition (1,4 milliard en cinq ans). Il créerait une nouvelle taxe sur les institutions financières, les banques et les compagnies d’assurance (1,7 milliard en cinq ans). Le PLQ fait le pari qu’il récupérerait six milliards de plus en cinq ans dans la lutte aux paradis fiscaux (3,4 milliards) et le travail au noir (2 milliards). Sous les libéraux, il y aurait une taxe sur les immeubles non occupés (un milliard en cinq ans) et une autre sur les GAFAM, les géants du numérique (900 millions en cinq ans).

Pour faire son cadre financier, le parti a gardé intactes les prévisions de croissance des revenus prévues dans le rapport préélectoral présenté le 15 août par le gouvernement Legault. Il ne coupe pas dans les dépenses ; il les augmente avec ses promesses.

Les déficits seraient de l’ordre d’environ 6 milliards par année, après les versements au Fonds des générations, ce qui représente 1 % du PIB. Le Parti libéral maintiendrait ces versements comme prévu (contrairement à la Coalition avenir Québec).

Le retour à l’équilibre budgétaire serait repoussé dans sept ans. La dette nette augmenterait de cinq milliards par rapport aux prévisions, pour atteindre 211 milliards. Son poids par rapport à la taille du PIB continuerait de diminuer toutefois. On passerait de 38 % à 33,2 % en cinq ans.