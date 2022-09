(Rimouski) Avec Québec solidaire, il n’y a pas que les citoyens qui devront faire leur part pour la lutte aux changements climatiques. Gabriel Nadeau-Dubois veut « serrer la vis » aux industriels, quitte à ce que certains d’entre eux réduisent leurs activités, mais il promet du même souffle des programmes pour « requalifier » les employés.

Charles Lecavalier La Presse

« L’ensemble des grands émetteurs vont devoir revoir leur pratique. On ne peut plus donner des passe-droits aux grands émetteurs [de gaz à effet de serre (GES)]. On ne peut plus avoir une bourse du carbone qui donne autant de laissez-passer aux grands émetteurs de GES », a expliqué le chef parlementaire de Québec solidaire en point de presse samedi.

M. Nadeau-Dubois revenait sur une déclaration faite la veille, alors qu’il était interpellé par une militante lors d’une assemblée publique qu’il tenait à la coopérative de solidarité Paradis, à Rimouski. Elle lui a demandé pourquoi « Québec solidaire craint davantage son suicide politique que notre suicide collectif », puisque le parti refuse de renoncer à la croissance économique pour sauver la planète.

M. Nadeau-Dubois a alors rétorqué que certains secteurs d’activité, comme le logement social, la santé ou les transports collectifs doivent continuer de croître. Globalement, le parti ne croit pas que la décroissance est nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques. Mais certains secteurs y goûteront.

Il y a des secteurs de notre économie qui certainement doivent décroître. Le secteur pétrolier, il y a plusieurs secteurs industriels qui vont devoir réduire leurs activités dans les prochaines années, les prochaines décennies, c’est vrai. Gabriel Nadeau-Dubois

M. Nadeau-Dubois souligne que son parti ne laissera pas tomber les travailleurs, et veut mettre de l’avant, dans son plan climat qui sera présenté dimanche, une « transition juste ».

Transition juste

« Par exemple, les économistes s’entendent pour dire que la demande de pétrole et de gaz va plafonner […]. Les entreprises vont devoir s’adapter. La bonne décision économique, c’est quoi ? S’entêter dans des secteurs appelés à décliner, ou investir dans les secteurs d’avenir et accompagner les travailleurs des industries en déclin pour les requalifier et ne pas perdre d’emploi ? », a-t-il demandé, sans donner d’exemples sur les industries qui seront en déclin, à l’exception des raffineries de pétrole.

La question de la « transition juste » s’est posée, lors de son passage en Gaspésie cette semaine. Questionné sur l’avenir de la cimenterie McInnis à Port-Daniel, M. Nadeau-Dubois a affirmé qu’elle pourrait être « accompagnée » pour qu’elle réduise ses émissions de GES, un changement de ton par rapport au discours de Québec solidaire en 2021.

La députée Ruba Ghazal disait alors à l’époque qu’il faudrait « des incitatifs fiscaux financiers pour que ça coûte vraiment tellement cher que ça ne vaut pas la peine de faire des affaires et de continuer à opérer cette usine-là ».

Aujourd’hui, M. Nadeau-Dubois affirme plutôt qu’il va « serre la vis aux grands pollueurs » et qu’il va « arrêter de leur donner des passe-droits ». « Ce n’est pas vrai qu’on va mettre la pression sur les individus, sur les familles, en leur disant faites de meilleurs choix, et que pendant ce temps, on va laisser les grands pollueurs avoir des passe-droits dans le marché du carbone. Ce n’est pas juste de mettre la pression sur le monde et de laisser les grands pollueurs s’en tirer », a-t-il dit.

Requalification

Il promet toutefois de mettre en place un programme de « requalification », qui aura deux raisons d’être. Le premier, épauler les travailleurs des industries qui se modernisent, par exemple, dans le domaine de l’aluminium, qui veut adopter des technologies plus vertes. « S’il faut moderniser ou changer les manières de faire et ça implique que des travailleurs n’ont plus les compétences, il faut les requalifier. On ne peut pas juste les laisser sur le bord de la route », a dit M. Nadeau-Dubois.

Puis, dans le cas des fameuses industries « en déclin », que M. Nadeau-Dubois n’a pas voulu nommées, à l’exception des raffineries. « On ne peut pas dire aux travailleurs, bien désolé, la demande de pétrole va plafonner. On ne peut pas les abandonner. Ces gens la veulent gagner leur vie. C’est ça la transition juste », a-t-il ajouté