(Senneterre) Dominique Anglade soutient qu’elle ignorait les risques pour la santé de la population associés aux émissions d’arsenic de la Fonderie Horne lorsque le gouvernement Couillard, dont elle faisait partie, a autorisé l’entreprise à dépasser la norme québécoise.

Tommy Chouinard La Presse

Le gouvernement Couillard a autorisé le renouvellement de l’« attestation d’assainissement en milieu industriel » de la fonderie de Rouyn-Noranda en novembre 2017 ; la demande de l’entreprise avait été soumise en août. Dominique Anglade était alors ministre de l’Économie ; la ministre de l’Environnement responsable de l’attestation était Isabelle Melançon, députée sortante et candidate dans Verdun.

Grâce à cette attestation, la fonderie de la multinationale Glencore a eu le feu vert pour rejeter dans l’air jusqu’à 100 nanogrammes d’arsenic par mètre cube, soit 33 fois plus que la norme québécoise, fixée à 3 ng/m⁠3.

« Je n’ai eu aucune discussion qui disait qu’on allait dépasser des normes et qu’il y avait un impact sur la population. Je peux vous l’assurer », a soutenu Dominique Anglade en conférence de presse à Senneterre, en Abitibi-Témiscamingue.

Est-ce que le gouvernement à l’époque s’est posé la question à savoir si c’est normal de dépasser autant la norme ? « Je n’ai pas eu ces discussions-là. Évidemment que non », a-t-elle répondu.

« Je n’étais pas au courant que la norme était dépassée à ce niveau-là, […] que ça avait un impact sur la santé publique des gens. Ça, cette information-là, elle n’était pas disponible. »

« Jamais je n’ai eu en ma possession quelque chose qui disait qu’il y avait un impact sur la santé publique des gens. Jamais, a-t-elle ajouté. Jamais je n’ai eu en ma possession un document qui disait : voici ce qui va être décidé et voici l’impact que ça va avoir sur la santé de la population. »

Dans un rapport produit en 2004, un « groupe de travail interministériel Santé et Environnement » affirme clairement qu’« étant donné le caractère cancérigène de l’arsenic » […], « il est nécessaire d’adopter une approche préventive visant à réduire le plus possible les niveaux d’exposition de la population ». Il proposait de diminuer les émissions dans le quartier Notre-Dame, voisin de la fonderie, sous une valeur moyenne de 10 nanogrammes par mètre cube d’air.

Le ministère de Dominique Anglade était visé par un mandat de lobbyisme de la société Glencore, valide de mars 2015 à février 2018, « dans le but d’assurer le maintien du permis d’opérer (attestation d’assainissement) » et des certificats d’autorisation de la fonderie Horne », peut-on lire dans un registre public disponible en ligne. C’est un indice de l’implication de Mme Anglade dans le dossier à l’époque.

Mitraillée de questions sur le sujet, Dominique Anglade a tourné ses canons vers le gouvernement Legault, l’accusant d’avoir « caché à la population » les informations sur les risques liés aux émissions d’arsenic de la fonderie. Québec a décidé récemment de demander à la fonderie d’atteindre d’ici cinq ans une moyenne annuelle de 15 nanogrammes d’arsenic par mètre cube d’air.

De passage en Abitibi-Témiscamingue vendredi et samedi, Dominique Anglade a choisi de ne pas faire escale à Rouyn-Noranda. Son candidat dans cette circonscription est Arnaud Walorin, qui habite le quartier Notre-Dame. « C’est à partir de 2019, fin 2019, qu’on a commencé à nous dire qu’il y a véritablement un enjeu de santé publique. On savait qu’il y avait des émanations, qu’il y avait des choses, mais au niveau de la santé publique il y a eu un message qui a été clair pour nous » en 2019, a-t-il soutenu.