(Rimouski) Pour que chaque enfant ait une place en garderie, Québec solidaire promet la création d’un « nouveau modèle de micro-CPE » de 8 à 20 places, et élargirait le réseau de garderies publiques en investissant 610 millions par année pour créer 37 000 nouvelles places.

Charles Lecavalier La Presse

Si QS est élu, il déposera son plan « PRIORITÉ CPE : un enfant, une place » pour créer 37 000 places en CPE dans un premier mandat. Le parti veut donc compléter le réseau de CPE, le « choix numéro un des parents ». Il considère que François Legault et la CAQ ont abandonné les parents, alors que la liste d’attente pour obtenir une place en garderie est passée « de 42 000 à 52 000 ».

« La mise en place du plan solidaire permettrait à des milliers de familles de retrouver l’équilibre, à des milliers de femmes de retourner sur le marché du travail. Pour chaque enfant qui n’obtient pas sa place en CPE, c’est un parent qui doit mettre sa carrière sur pause, le plus souvent des femmes », dénonce le parti.

QS veut donc construire de nouveaux CPE, mais estime qu’il existe un « chaînon manquant » dans le réseau, « là où la quantité d’enfants ne justifie pas la création d’un CPE “régulier” et où les garderies en milieu familial ne répondent pas à la demande ».

Il veut donc également créer des « micro-CPE », des garderies de 8 à 20 places qui pourraient s’installer dans des locaux existants, ceux d’une municipalité ou d’une entreprise par exemple. Ils offriront « un environnement de travail plus valorisant et stimulant pour les éducatrices qu’un milieu familial » et « en petites équipes de 2 à 4, elles pourront s’entraider et offrir des plages horaires flexibles pour les familles », indique le parti. Ces micro-CPE seraient particulièrement destinés aux régions moins peuplées, où la pénurie de place en garderie nuit à l’attractivité des jeunes familles.

Québec solidaire souligne qu’il manque 1236 places dans le Bas-St-Laurent, et 506 places en garderie, une vraie « nuisance » pour l’avenir des régions. Il mise sur la candidature de la fondatrice du mouvement Ma place au travail, Myriam Lapointe-Gagnon, candidate pour la circonscription de Rivière-du-Loup–Témiscouata, et Carol-Ann Kack, candidate dans Rimouski, pour donner se donner de la crédibilité.