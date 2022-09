(Lévis ) Bernard Drainville en a assez des gens qui dénoncent le fait que la construction d’un troisième lien routier entre Québec et Lévis augmentera les émissions de gaz à effet de serre (GES). « Lâchez-moi avec les GES ! », a-t-il tonné vendredi, plaidant que l’avenir était à la voiture électrique.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Fanny Lévesque La Presse

En conférence de presse avec le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, sur la terrasse du Chevalier-De Lévis, où le Vieux-Québec s’affiche telle une carte postale, le candidat caquiste a pointé sur le fleuve Saint-Laurent le lieu où sont effectués à l’heure actuelle des travaux de forage afin de connaître la nature du sol où doit passer le tunnel.

« Hier, je visitais une usine. J’ai réuni des ouvriers autour de moi et j’ai dit à la fin : “Allez-y avec vos messages et vos questions.” Troisième lien. L’attente est devenue infernale. Infernale ! L’attente est infernale, et dans les deux sens ! », a-t-il raconté avec émotion.

« J’avais des personnes qui arrivent de la Rive-Nord et qui me disent : “Je finissais de travailler à 3 h, je devais parfois attendre une heure, une heure et demie pour revenir sur la Rive-Sud.” […] L’attente qu’on vit, elle n’a pas besoin d’être étudiée. Tu as juste besoin d’être dans ton char, dans le trafic, pis la maudite attente est de plus en plus longue », a-t-il ajouté.

Bernard Drainville a également affirmé que les véhicules qui circuleront dans le tunnel seront « de plus en plus » électriques.

Le projet de troisième lien routier de la CAQ est un tunnel de quatre voies, au coût estimé de 6,5 milliards, dont deux voies seraient réservées aux autobus durant les heures de pointe. Il faudrait au moins 10 ans pour le construire. Québec a également annoncé qu’il serait interdit de vendre des véhicules neufs à essence à compter de 2035.

Pour sa part, François Legault s’est engagé à rendre publiques les conclusions des travaux de forage lorsqu’elles seront disponibles. Ces données ne seront toutefois pas publiées au cours de la campagne électorale, même si la CAQ demande « un mandat fort » aux citoyens de la région pour appuyer le troisième lien.

Le PQ promet un train léger

Opposé au projet de troisième lien de la CAQ, le Parti québécois (PQ) a dévoilé vendredi sa solution pour s’attaquer à l’enjeu de la mobilité interrives : un train léger entre Québec et Lévis. Le projet global, qui se rendrait jusque dans le secteur Lebourgneuf, pourrait coûter « entre 4 et 5 milliards », dont 3,6 milliards pour le tronçon situé entre les deux rives.

S’il prend le pouvoir, le PQ créerait une ligne de train léger de centre-ville à centre-ville, entre Québec et Lévis. Le tracé relierait également les secteurs Lebourgneuf, Vanier, Saint-Roch, ExpoCité et la colline Parlementaire à Québec au secteur Desjardins à Lévis. La nouvelle ligne de transports en commun serait longue de 15 kilomètres. C’est un lien sous-fluvial qui relierait les deux rives.

Selon le Parti québécois, cette proposition permettrait de relier cinq pôles régionaux « majeurs » pour lesquels l’offre de transport collectif « doit être améliorée », et la nouvelle ligne se « connectera parfaitement » au projet de tramway en cours de réalisation à Québec.

Le tracé serait enfoui du secteur Desjardins à Lévis jusqu’au pôle Saint-Roch (7 kilomètres), il serait ensuite en surface jusqu’au bout du parcours (8 kilomètres). La fourchette de coûts pour l’ensemble du projet se chiffre entre 4 et 5 milliards, a fait valoir le chef péquiste. La portion sous-fluviale entre Québec et Lévis coûterait à elle seule 3,6 milliards.

QS critique Drainville

Le chef parlementaire de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois, a pour sa part critiqué la déclaration de M. Drainville sur les émissions de gaz à effet de serre. « Ça me semble une belle illustration de l’importance de la crise climatique pour l’équipe de François Legault », a-t-il lancé en marge d’un point de presse sur les aînés à Gaspé.

Ce n’est pas juste une question de prendre toutes les voitures à moteur et toutes les changer pour des voitures électriques. Il faut aussi transformer la manière dont on se déplace sur le territoire. Produire un véhicule en soi, ça émet des GES. Tout le monde a compris ça. On n’est plus en 1994. Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire de QS

« Bernard Drainville n’a rien compris aux changements climatiques et à l’étalement urbain, François Legault non plus », a-t-il ajouté. Selon M. Nadeau-Dubois, le troisième lien n’est qu’une « patente à gosse électorale inventée par la CAQ ».

Québec solidaire a dévoilé cette semaine vouloir instaurer un service rapide par bus (SRB) « du centre-ville de Lévis à l’ouest de Québec, en passant par le pont de Québec ». Le Parti libéral du Québec promet pour sa part de prolonger le projet de tramway à Québec vers la Rive-Sud alors que le Parti conservateur d’Éric Duhaime propose une autoroute qui traverserait une partie de l’île d’Orléans pour rejoindre un nouveau pont vers Lévis.

Avec la collaboration de Charles Lecavalier, La Presse