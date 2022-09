(Lévis) Le candidat caquiste de la circonscription de Lévis, Bernard Drainville, en a marre des critiques des citoyens qui dénoncent que la construction d’un troisième lien routier entre Québec et Lévis augmentera les émissions de gaz à effet de serre (GES). « Lâchez-moi avec les GES ! », a-t-il tonné vendredi, plaidant que l’avenir était à la voiture électrique.

Hugo Pilon-Larose La Presse

En conférence de presse avec le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) François Legault sur la terrasse du chevalier à Lévis, où le Vieux-Québec s’affiche telle une carte poste, le candidat Drainville a pointé sur le fleuve Saint-Laurent le lieu où il se fait à l’heure actuelle des travaux de forage, afin de connaître la nature du sol où doit passer le tunnel.

« Hier je visitais une usine. J’ai réuni des ouvriers autour de moi et j’ai dit à la fin : “allez-y avec vos messages et vos questions”. Troisième lien. L’attente est devenue infernale. Infernale ! L’attente est infernale et dans les deux sens ! », a-t-il raconté avec émotion.

« J’avais des personnes qui arrivent de la Rive-Nord et qui me disent : “je finissais de travailler à 3 h, je devais parfois attendre une heure, une heure et demie pour revenir sur la Rive-Sud”. […] Je suis d’accord que ça prend des études, mais je vais dire une affaire : l’attente qu’on vit, elle n’a pas besoin d’être étudiée. Tu as juste besoin d’être dans ton char, dans le trafic, pis la maudite attente est de plus en plus longue », a-t-il ajouté.

Bernard Drainville a également affirmé que les véhicules qui circuleront dans le troisième lien seront électriques « de plus en plus ».

Pour sa part, François Legault s’est engagé à rendre publiques les conclusions des travaux de forage lorsqu’elles seront disponibles. Ces données ne seront toutefois pas publiées au cours de la campagne électorale, même si la CAQ demande « un mandat fort » aux citoyens de la région pour appuyer le troisième lien.

Au sujet du Grand Québec, M. Legault a réitéré vendredi que son parti avait de « grandes ambitions » pour cette région afin qu’elle devienne « une métropole », comme Montréal. L’Institut de la statistique du Québec prévoit que la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec vivra une variation de sa population de 12,4 % entre 2021 et 2041.

Le projet de troisième lien routier de la CAQ est un tunnel de quatre voies, au coût estimé de 6,5 milliards, dont deux voies seraient réservées aux autobus lors des heures de pointe. Le Parti québécois, Québec solidaire et le Parti libéral s’y opposent. Les conservateurs d’Éric Duhaime proposent pour leur part un pont qui traverserait l’île d’Orléans.

Crise climatique

Le chef parlementaire de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois, qui rate rarement une occasion de critiquer le projet de tunnel autoroutier entre Québec et Lévis, a critiqué cette déclaration de M. Drainville. « Ça me semble une belle illustration de l’importance de la crise climatique pour l’équipe de François Legault », a-t-il lancé en marge d’un point de presse sur les aînés à Gaspé.

M. Nadeau-Dubois n’est pas davantage impressionné par le refus de la Coalition avenir Québec de dévoiler des études sur ce projet d’ici la fin de la campagne électorale. « Euh… c’est quand même spectaculaire que le parti qui se dit le parti de l’économie, avec un E majuscule s’il vous plait, promette de dépenser des milliards dans un projet et qu’ils ne veulent pas dire aux Québécois ça va être quoi ce projet, et donner des détails de ce projet », a raillé le co-porte-parole. Il a ajouté que le troisième lien n’est qu’une « patente à gosse électorale inventée par la CAQ ».