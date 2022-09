Réseau de la santé

Le PCQ dévoile son plan pour s’attaquer au « monopole public inefficace »

Embaucher « rapidement » 2000 médecins de plus, former un millier d’infirmières spécialisées (IPS) en quatre ans, donner plus de pouvoir aux pharmaciens et permettre l’émergence du privé ; le Parti conservateur (PCQ) d’Éric Duhaime a dévoilé vendredi l’essentiel de sa « plateforme santé » pour améliorer la qualité des soins, en misant d’abord sur la concurrence.