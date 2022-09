(Lac-Simon) « La CAQ, on ne l’a pas trop dans nos cœurs », lâche la cheffe de la communauté anishnabe de Lac-Simon, Adrienne Jérôme, qui dit « n’avoir jamais eu de bonnes relations » avec le ministre et député sortant d’Abitibi-Est, Pierre Dufour.

Tommy Chouinard La Presse

Elle a répondu aux questions des journalistes en marge de la visite de la cheffe libérale Dominique Anglade au CPE Takinagan, de Lac-Simon, vendredi. Un rare passage d’un leader politique dans une communauté autochtone lors d’une campagne électorale.

Pierre Dufour « n’a jamais répondu vraiment à nos besoins, surtout dans le dossier du caribou, a-t-elle affirmé. Ça a été comme vraiment une très mauvaise relation. Il ne s’est jamais pointé à des rencontres. Il a déjà été invité, et c’était très difficile. On voit bien que ce n’est pas lui qui prend les décisions. On voit bien qu’il n’a aucune connaissance. Ce sont les spécialistes qui parlent pour lui. »

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et député sortant d’Abitibi-Est, Pierre Dufour

Quant au ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, « on a une bonne relation avec (lui), comme ami, mais pas plus ». « Je suis très déçue de la CAQ. M. Lafrenière n’a pas levé le petit doigt pour la loi C-92 », une loi fédérale qui vise à accorder la pleine autonomie aux communautés autochtones en matière de services à l’enfance, mais que Québec conteste en Cour suprême. « Même au niveau de la 96 » sur la langue française, « ça a été difficile. La CAQ, on ne l’a pas trop dans nos cœurs. »

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Le ministre responsable des affaires autochtones, Ian Lafrenière

Le CPE vient tout juste d’ouvrir ses portes, et aucun représentant du gouvernement n’était présent lors de son inauguration selon sa directrice. La cheffe Adrienne Jérôme ne donne pas de crédit à la CAQ pour la construction de cette installation. « Ça fait longtemps que ce CPE, on y travaille. Au moins 10 ans. Ce n’est pas grâce à la CAQ, je te dirais. […] On a construit une garderie pour pouvoir encourager les parents à aller à l’école, pour pouvoir aller travailler aussi. »

Le conseiller Lucien Wabanonik souligne qu’il est rare qu’un chef politique passe dans la communauté. « La visite de Mme Anglade, c’est important. Mais ce qui va être plus important encore, c’est comment elle va traduite ça en engagement. »

Il lui a demandé directement si elle s’engage à mettre en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Il n’a pas eu de réponse claire. « Elle est vraiment importante cette Déclaration-là, et la relation qu’on a de nation à nation qu’on a besoin de bâtir. Pour nous, elle est très importante. Ce qu’on veut mettre de l’avant, […] c’est cette notion de dialogue. Et c’est pour ça qu’on est là aujourd’hui, pour établir ce dialogue-là. […] Les relations avec les Premières Nations sont définitivement une priorité. » Elle a souligné que l’ex-maire de Kuujjuaq, Tunu Napartuk, est son candidat dans Ungava.

Relancée par les journalistes, Dominique Anglade se dit « d’accord avec les grands principes » de la Déclaration, mais elle ajoute que « dans l’applicabilité », il devra y avoir « des conversations de nation à nation ». « On va d’abord commencer par adopter le Principe de Joyce », qui vise à garantir aux Autochtones un droit d’accès équitable aux services de santé et services sociaux, a-t-elle conclu.

Adrienne Jérôme a affirmé que « la communauté ne suit pas vraiment les élections du Québec » et que le taux de participation est faible. Selon M. Wabanonik, c’est entre autres parce que les partis s’intéressent peu à l’enjeu des droits ancestraux des Premières Nations.

La crise du logement est majeure dans la communauté, selon Adrienne Jérôme. « On est presque 3000 de population et on a 300 quelque logements. C’est 10 par logement. Et on a 80 naissances par année », a-t-elle illustré.

Abitibi-Est est une circonscription que le caquiste Pierre Dufour a arrachée aux libéraux en 2018. L’ex-maire de Senneterre, Jean-Maurice Matte, porte les couleurs du PLQ cette fois-ci.