Au Québec, quand on n’est pas d’accord, quand on est mécontents, quand on est insatisfait d’un gouvernement, on va le jour du vote dans un bureau de scrutin, on met un petit “x” sur un bulletin de vote, on met ça dans une urne, puis on compte à la fin de la soirée et on met dehors ceux et celles dont on veut se débarrasser.