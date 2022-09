Québec solidaire et son chef Gabriel Nadeau-Dubois s’engagent à mettre en place une assurance dentaire publique et universelle dans un premier mandat.

(New Richmond) Québec solidaire reprend un engagement historique en promettant une assurance dentaire publique universelle, avec un coût annuel de 790 millions.

Charles Lecavalier La Presse

La facture du programme était plus élevée en 2018 : le parti l’estimait à 950 millions par année. Mais cette année, QS réduit cette facture en calculant que le Québec obtiendrait 250 millions en exerçant « son droit de retrait avec pleine compensation » d’un possible programme fédéral de soin dentaire, un élément essentiel de l’entente politique entre le NPD et les libéraux de Justin Trudeau.

Concrètement, QS s’engage à mettre en place dans un premier mandat une assurance dentaire publique et universelle qui va permettre de :

Couvrir 100 % des frais de soins dentaires pour les jeunes de moins de 18 ans, les prestataires de l’aide sociale et les personnes aînées recevant le Supplément de revenu garanti

Pour les adultes, couvrir 80 % des frais de nettoyage et des soins de prévention, et 60 % des frais liés aux soins curatifs, comme les plombages et les traitements de canal

Cette année, Québec solidaire insère cette promesse dans sa stratégie de réduction des factures. Le parti affirme que les Québécois dépensent en moyenne 515 $ « par ménage, par année, pour aller chez le dentiste, en facture ou en paiement d’assurances ».

Et l’annonce se fait au cœur de la tournée gaspésienne de la caravane de Gabriel Nadeau-Dubois. Ce n’est pas un hasard : la région a « deux fois moins de dentistes et d’hygiénistes par habitant » qu’à Montréal, a déploré la candidate de QS dans Bonaventure, Catherine Cyr-Wright.

La solution : mettre fin au libre marché, et forcer les dentistes à s’établir « là où sont les besoins de la population » avec un plan de répartition des effectifs calqué sur celui des médecins. En contrepartie, ils auront des primes d’éloignement. QS veut également déployer un « programme de soins d’hygiène dentaire préventive dans les CPE, les écoles, les CLSC et les CHSLD » et imposer une grille tarifaire à tous les dentistes.

Cette année, le parti de gauche veut faire une percée en Gaspésie. La circonscription de Bonaventure compte près de 800 membres, une des plus importantes délégations du parti. La veille, plus d’une centaine de militants étaient réunis dans la microbrasserie La Belle aventure pour entendre un discours de M. Nadeau-Dubois.