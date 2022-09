Depuis le début de la campagne, le Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon mise sur ses fondamentaux : la formation a choisi le thème de la langue pour ouvrir le bal, dimanche et lundi, alors que ses adversaires ont misé dès le départ sur l’inflation et le coût de la vie.

(Ottawa) Après Jean-François Lisée en 2018, au tour de Paul St-Pierre Plamondon de rouler jusqu’à Ottawa pour marteler l’urgence du projet d’indépendance. Le chef péquiste a frappé sur le bilan caquiste qui « a mené à un résultat nul » en matière de gains face au gouvernement fédéral.

Fanny Lévesque La Presse

M. St-Pierre Plamondon refait le coup de son prédécesseur en arrêtant sa caravane dans la capitale fédérale, un fait qui demeure malgré tout rarissime en pleine campagne électorale québécoise. Devant la tour de la Paix, le chef du Parti québécois a biffé une à une les demandes du gouvernement Legault demeurées lettre morte.

En 2019, le premier ministre François Legault avait présenté une liste de quatre demandes au gouvernement Trudeau, incluant l’imposition de la loi 101 aux entreprises à charte fédérale, l’obtention de plus de pouvoirs en immigration, l’autorisation de la déclaration unique et de ne pas contester la loi 21 sur la laïcité de l’État.

« Il n’y a pas une seule demande substantielle qui n’a été acceptée ou soutenue par le Canada durant les quatre années [du mandat caquiste] », a-t-il critiqué.

La Coalition avenir Québec avait aussi présenté en 2015 son « nouveau projet pour les nationalistes du Québec » qui comprenait 21 demandes à Ottawa.

« Est-ce qu’on veut demeurer locataire ou on est enfin prêt à devenir propriétaire », a lancé le chef péquiste invitant les Québécois à ne pas devenir « des Tanguy » et de choisir la souveraineté.

« On a complètement assumé ça pendant que les autres partis ne veulent pas parler de ça, certains partis vont même jusqu’à sous-entendre que ce n’est pas parce que c’est un vrai sujet », a lancé Paul St-Pierre Plamondon à des militants gonflés à bloc, rassemblés dans un bar de Saint-Jérôme, mercredi soir. « On s’assume, nous on l’inscrit dès le premier jour : le français c’est un vrai sujet », a-t-il ajouté.

Le Parti québécois a ensuite fait campagne sur le thème de la lutte au changement climatique et la lutte à l’inflation, mardi et mercredi.

En 2018, l’ex-chef péquiste Jean-François Lisée s’était déplacé à Ottawa en pleine campagne électorale pour lancer « un préavis » au gouvernement fédéral. Il avait affirmé que le « seul argument qui reste aux Québécois, c’est d’avoir un parti indépendantiste au pouvoir » alors que « tout le reste à échoué ».