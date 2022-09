Le chef de la CAQ François Legault a affirmé jeudi qu’il se fixait l’objectif d’augmenter au cours d’un potentiel second mandat le nombre de diplômés en formation professionnelle de 30 000 étudiants, soit une hausse de 34 % dans certains secteurs précis.

(Québec) La Coalition avenir Québec (CAQ) veut reproduire le succès que le gouvernement a connu avec la formation accélérée pour amener de nouveaux préposés aux bénéficiaires (PAB) dans les CHSLD en appliquant la même recette à d’autres corps de métier où la pénurie de main-d’œuvre est criante.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Pour y parvenir, les caquistes proposent entre autres de développer neuf programmes courts et rémunérés, assortis de bourses de 2000 $, pour les domaines comme l’assistance des personnes en résidence privée pour aînés, le service de garde en milieu scolaire, la charpenterie-menuiserie, le dessin de bâtiment, l’électricité, l’électromécanique de systèmes automatisés, le montage de lignes électriques et de télécommunications, le soudage-montage et le soutien informatique.

Le parti de M. Legault promet aussi de moderniser la formation professionnelle en élargissant l’offre de formation à distance. La CAQ souhaite également que les jeunes de secondaire 3 et plus puissent suivre des cours de formations professionnelles en même temps que les cours de la formation générale, afin d’obtenir à la fin de leur parcours le diplôme secondaire régulier et le diplôme professionnel.

La CAQ estime que les mesures qu’elle souhaite mettre en place coûteraient 348 millions sur quatre ans.