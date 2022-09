Après Marwah Rizqy, un autre élu porte plainte à la police en lien avec des évènements violents à son égard. Le député caquiste de Chauveau, Sylvain Lévesque, a demandé jeudi l’assistance des autorités après que son affiche électorale remplie de sang eût été publiée en ligne.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Je suis allé porter plainte au poste de police ce matin. Ce genre de publication est inacceptable. On peut être contre des idées, mais la violence et l’intimidation ne seront jamais tolérées. Malgré ça, rien ne m’empêchera d’aller à la rencontre des citoyens de Chauveau », a brièvement indiqué M. Lévesque dans un tweet, jeudi.

L’usager derrière la publication, qui s’identifie comme Klodo Paquette, a d’ailleurs reproduit des affiches électorales pleines de sang avec plusieurs autres élus et candidats caquistes, dont le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

Au moins trois autres candidats caquistes, soit Youri Chassin, Mario Asselin et Isabelle Lecours ont été visés par l’internaute, qui dit habiter la région de Lanaudière. Toutes les images ont été diffusées le 31 août. L’usager a créé son compte en avril, mais multiplie les publications depuis quelques semaines. Il en a diffusées 500 depuis la mi-juillet, a constaté La Presse.

Le tout survient au lendemain que la députée libérale, Marwah Rizqy, a révélé avoir été menacée de mort au cours des derniers jours. Enrico Ciccone, un autre libéral, a aussi vu son bureau de circonscription être cambriolé et vandalisé dans la nuit de mardi à mercredi.

Plusieurs élus ont attribué cette violence à un climat social « détérioré » au cours des derniers jours. Mme Rizqy a d’ailleurs accusé jeudi le chef conservateur Éric Duhaime de « canaliser la haine et la colère » dans le but de faire son entrée à l’Assemblée nationale. Ce dernier a toutefois répliqué qu’il fait au contraire « partie de la solution », déplorant que le débat de la sécurité soit « amené sur un terrain plus partisan ».

François Legault, lui, a confirmé jeudi avoir demandé à la Sûreté du Québec (SQ) « d’être disponible » pour les candidats de tous les partis qui sont la cible de menaces et qui s’inquiètent pour leur sécurité.