Les partis provinciaux ont fait du Fonds des générations un acteur de la première semaine de campagne en le plaçant au cœur de certains de leurs engagements économiques. Explications en quelques points de cet outil financier.

La Presse

Objectif

Adopté en 2006, il est consacré exclusivement au remboursement de la dette du Québec pour réduire le fardeau des générations futures.

Comment fonctionne-t-il ?

Chaque année, le gouvernement place des revenus dédiés dans le Fonds, comme des redevances provenant d’Hydro-Québec et des mines, notamment. Les versements annuels placés rapportent un certain rendement et viennent réduire la dette collective. Le gouvernement peut puiser dans le Fonds à n’importe quel moment, dans le but de diminuer la dette.

Qui le gère ?

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). Le ministre des Finances et des responsables de la CDPQ décident de la stratégie de placement.

Sommes futures investies

2022-2023 : 3,4 milliards

2023-2024 : 4 milliards

2024-2025 : 4,5 milliards

2025-2026 : 4,8 milliards

2026-2027 : 5,2 milliards

Au 31 mars 2023, la valeur du Fonds devrait s’élever à 19,3 milliards de dollars et à 37,7 milliards de dollars en 2027.

Source : Rapport préélectoral sur l’état des finances publiques du Québec, ministère des Finances du Québec

Annonces des partis

« Continuer à se priver de plusieurs milliards de dollars par année, parce que c’est ça le Fonds des générations, sous prétexte que la dette serait absolument alarmante, je pense que c’est un vieux réflexe qui appartient à une autre époque en politique québécoise, ou on mettait ces questions comptables avant le bien être des gens », a affirmé Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire de Québec solidaire.

Le parti de François Legault promet de baisser d’un point de pourcentage les deux premiers paliers d’imposition dès 2023 en pigeant dans les versements prévus au Fonds des générations. « Nous allons réduire la vitesse à laquelle nous diminuons le poids de la dette pour redonner de l’argent aux contribuables. […] [Cela] va encourager le travail et favoriser l’accroissement de l’enrichissement collectif », a expliqué Éric Girard, ministre des Finances sortant.

Le Parti québécois, lui, utiliserait un milliard de dollars du Fonds pour financer la transition énergétique.