Le bureau de circonscription du député de Marquette, Enrico Ciccone, a été vandalisé puis volé, dans la nuit de mardi à mercredi, à Lachine. Une enquête policière a été ouverte, l’évènement étant survenu quelques jours seulement après que des menaces de mort aient été formulées à l’endroit d’une autre élue libérale, Marwah Rizqy.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Je suis bouleversé et inquiet, particulièrement pour mes employés et les citoyens qui nous font confiance. Un bureau de comté, c’est la maison des citoyens. Ce devrait être intouchable. On est là pour servir les gens », a dénoncé mercredi le principal intéressé, en se disant encore sous le choc.

Pour pénétrer dans le bureau, les voleurs auraient « défoncé le mur mitoyen d’un commerce voisin », soutient le Parti libéral, d’après qui les malfaiteurs ont aussi « causé beaucoup de dommages matériels avant de prendre la fuite ».

D’après nos informations, les ordinateurs de tous les employés ont été dérobés, et des classeurs barrés à clé ont été défoncés. Du matériel confidentiel concernant des salariés, mais aussi des électeurs, pourrait donc avoir été volé. Un serveur enregistrant les images vidéo des caméras de sécurité a aussi été volé.

Au passage de La Presse, mercredi, M. Ciccone rencontrait des enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), afin de faire le point sur la situation.

Rizqy aussi menacée

Il y a quelques jours seulement, un homme avait par ailleurs laissé un message contenant des propos « menaçants » contre la députée libérale de Saint-Laurent, Marwah Rizqy, sur la boîte vocale du bureau de circonscription d’Enrico Ciccone, mais aussi sur la page Facebook de l’élue, qui est enceinte de huit mois. Il aurait alors mentionné que « ta grande chum Marwah est morte et enterrée ».

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE La députée libérale de Saint-Laurent, Marwah Rizqy, aux côtés de sa cheffe Dominique Anglade

La police évaluera si ces deux affaires pourraient être liées, mais rien n’est acquis en ce sens pour le moment. Chose certaine : l’homme derrière les menaces proférées à Marwah Rizqy, Claude Delaney, devra faire face à des accusations de harcèlement criminel commis contre Mme Rizqy, entre le 1er septembre 2021 et le 25 août dernier. Lors d’une comparution tenue vendredi dernier, Delaney a plaidé non coupable, puis libéré sous conditions, dont celle de ne pas s’approcher de la députée.

« Ça a commencé en me disant que j’avais intérêt à marcher plus vite parce que j’allais me faire tuer. À ce moment-là, c’était juste un message. Mais ça a persisté. Il a même appelé mon poste de quartier pour leur dire qu’un meurtre allait être commis, qu’ils devraient aller chercher mon cadavre. Ça a été un branle-bas de combat pour mes proches et moi. On ne savait pas d’où ça venait, c’était qui. Je ne rappelle pas la dernière fois que j’ai claqué des genoux comme ça », raconte Mme Rizqy.

Elle réclame que l’Assemblée nationale se dote de « meilleurs mécanismes de sécurité », comme un « bouton panique », qui permettrait aux élus de signaler une demande d’intervention immédiate, en partageant leur géolocalisation. « Comme mon cas était urgent, j’ai eu droit à une escorte policière, ce qui m’a rassuré. Mais ce n’est pas toujours le cas », fait remarquer la libérale.

Un débat à avoir

Lors d’un point de presse mercredi, la cheffe libérale Dominique Anglade a reconnu qu’un débat devait être tenu sur la sécurité des élus. « Ce sont des questions qui méritent d’être soulevées dans le contexte actuel. On a vu ce qui s’est passé avec Enrico, on voit ce qui se passe du côté de Marwah. […] On veut s’assurer qu’on puisse faire une campagne électorale dans un contexte qui est exempte de violence », a-t-elle dit, en plaidant que tout le monde « a un rôle à jouer pour baisser le niveau de tension ».

François Legault n’a pas non plus manqué de condamner la situation, mercredi. « C’est inacceptable ce qui est arrivé au bureau de M. Ciccone. C’est inacceptable ce qui est arrivé à beaucoup de pancartes. On veut un débat, on est chanceux d’avoir la démocratie qu’on a au Québec, donc peu importe le parti, c’est inacceptable », a-t-il dit.

« C’est vraiment important, encore plus pendant les élections, qu’on soit respectueux des règles, respectueux des gens et ça devrait être une source de fierté collective que notre capacité de mener cet exercice-là sans qu’il y ait de violence, d’intimidation. C’est une source de bonheur, de quiétude dans notre société, il faut tenir à notre démocratie », a aussi soulevé le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon. Ce dernier avait révélé lundi avoir reçu des gestes pare-balles de la Sûreté du Québec.

La Presse rapportait mardi que la sécurité autour des chefs de parti est plus visible que lors des élections précédentes. Le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a aussi dit avoir « constaté comme élu une augmentation importante des menaces de tout type dans les deux, trois dernières années ».

Avec Tommy Chouinard, Hugo Pilon-Larose et Fanny Lévesque, La Presse