Marwah Rizqy menacée de mort, le bureau d’Enrico Ciccone vandalisé

Une députée menacée, un bureau de circonscription cambriolé. Les élus libéraux Marwah Rizqy et Enrico Ciccone ont été directement visés par des évènements violents ces derniers jours, la première par des menaces de mort, et le second par un vol en règle. Une situation que plusieurs attribuent à un climat social « détérioré ».