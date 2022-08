Un SRB sur le pont de Québec, propose QS

(Québec) Un SRB sur le pont de Québec, une nouvelle ligne de tramway entre Limoilou et Charlesbourg, deux nouveaux SRB à Québec et une connexion vers l’aéroport et démolition de segments d’autoroutes : Québec solidaire promet pour 5,3 milliards de projets en transport dans la région de Québec.