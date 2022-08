Le bureau de circonscription du député sortant de Marquette, Enrico Ciccone, a été vandalisé puis volé, dans la nuit de mardi à mercredi, à Lachine. Une enquête a été ouverte par la Sûreté du Québec (SQ), l’évènement survenant quelques jours seulement après que l’élu eût reçu des menaces par téléphone.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Je suis bouleversé et inquiet, particulièrement pour mes employés et les citoyens qui nous font confiance. Un bureau de comté, c’est la maison des citoyens. Ce devrait être intouchable. On est là pour servir les gens », a dénoncé mercredi le principal intéressé, en se disant encore sous le choc.

Pour pénétrer dans le bureau de circonscription, les voleurs toujours non-identifiés auraient « défoncé le mur mitoyen d’un commerce voisin », soutient le Parti libéral, d’après qui les malfaiteurs ont aussi « causé beaucoup de dommages matériels avant de prendre la fuite ».

D’après nos informations, les ordinateurs de tous les employés ont été dérobés, et des classeurs pourtant barrés à clé ont été défoncés, afin d’être ouverts. Du matériel confidentiel concernant des salariés, mais aussi des électeurs, pourrait donc potentiellement avoir été volé. Un serveur enregistrant les images vidéo des caméras de sécurité a aussi été volé.

En début d’après-midi, M. Ciccone a rencontré des enquêteurs de la SQ, afin de faire le point sur la situation. Il y a quelques jours seulement, un homme avait laissé un message contenant des propos « menaçants » contre le député, sur la boîte vocale de son bureau de circonscription. La police évaluera donc si ces deux affaires pourraient être liées, mais rien n’est acquis en ce sens pour le moment.

Pas un cas isolé

Depuis dimanche, plusieurs candidats – tous partis confondus – ont dénoncé haut et fort que leurs pancartes avaient été victimes de vandalisme. C’est le cas de la caquiste Caroline St-Hilaire, qui a notamment dénoncé en ligne que de « vandaliser une pancarte électorale, c’est vandaliser l’esprit démocratique ».

« En plus d’une pancarte vandalisée cette nuit, il y a des pancartes posées par-dessus les miennes pour les cacher ou bien juste arrachées. Pas fort », a aussi évoqué la députée sortante de Lotbinière-Frontenac, Isabelle Lecours, dont le visage a été découpé d’une pancarte. Plusieurs autres affichages ont déjà été modifiés, vandalisés ou carrément arrachés depuis ce dimanche à travers le Québec.

Qui plus est, La Presse rapportait mardi que la sécurité autour des chefs de parti est plus visible que lors des élections précédentes, un signe que les autorités sont bien conscientes du risque de débordement. Des gilets pare-balles ont même été distribués.

« On m’a présenté des vestes pare-balles. Pour le Parti québécois, c’est une question sensible, on va célébrer bientôt le 10e anniversaire de l’élection de Pauline Marois, notre première première ministre », avait évoqué lundi le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon, rappelant par le fait même l’attentat contre Mme Marois survenu au Métropolis le soir des élections, en 2012, attentat qui a fait un mort et un blessé.

« J’ai constaté comme élu une augmentation importante des menaces de tout type dans les deux, trois dernières années. Quand je parle à mes collègues députés, solidaires ou non, tout le monde a constaté la même chose », a aussi glissé le co-porte-parole solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, qui est entouré d’une sécurité beaucoup plus imposante que lors de la dernière campagne.