Sécurité des chefs de parti

« La menace est partout »

La campagne vient de commencer, mais déjà, la sécurité autour des chefs de parti est plus visible que lors des élections précédentes. Des gilets pare-balles ont même été distribués. Une situation légitime et « nécessaire », jugent des spécialistes, au moment où les menaces contre des élus québécois et canadiens semblent plus présentes que jamais.