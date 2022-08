(Montréal) S’il est élu, Québec solidaire suspendra tous les versements au Fonds des générations. Il utilisera les 22 milliards qui devaient y être envoyés d’ici 2026-2027 pour financer la lutte aux changements climatiques et pour améliorer la qualité de vie des aînés.

Charles Lecavalier La Presse

« Je veux qu’on utilise l’argent qui était censé aller dans le fonds des générations pour aider pour vrai », a expliqué mardi le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois en marge d’un point de presse sur le coût de la vie.

Québec solidaire souhaite « suspendre les versements au fonds des générations » s’il prend le pouvoir. Ce n’est pas une surprise en soi : en 2018, il voulait utiliser ces sommes pour financer la lutte aux changements climatiques. Mais cette fois-ci, il ouvre un deuxième front : les aînés.

« En ce moment, il y a deux générations qui ont peur. Les jeunes ont peur de la crise climatique, ils se demandent quelle sorte d’avenir on est en train de leur créer. Et l’autre génération, c’est celle qui approche du vieillissement et qui se dit je ne veux pas vieillir dans un CHSLD. J’ai peur d’y aller », a-t-il expliqué. Les détails de ces engagements seront dévoilés un peu plus tard dans la campagne. Le plan climat par exemple sera rendu public dimanche.

Poids de la dette

La veille, il n’avait pas fait de cachette sur son aversion pour le principe du Fonds des générations, créé en 2006 et qui sert à contrebalancer le poids de la dette.

« Continuer à se priver de plusieurs milliards de dollars par année, parce que c’est ça le fond des générations, sous prétexte que la dette serait absolument alarmante, je pense que c’est un vieux réflexe qui appartient à une autre époque en politique québécoise, ou on mettait ces questions comptables avant le bien être des gens », a affirmé M. Nadeau-Dubois en point de presse lundi.

« On a toujours été critique chez Québec solidaire de se priver de tant de revenus alors qu’il y a tant de choses à faire », a-t-il dit. « La dette publique du Québec, elle est sous contrôle. La dette climatique, elle, explose. Et la dette qu’on a envers nos aînés grandit chaque jour. Il y en a 15 000 qui sont morts dans nos CHSLD durant la pandémie. Il faut avoir le sens des priorités », avait-il ajouté.

Chaque année, l’État québécois envoie un montant au Fonds des générations, qui est alimenté notamment par des « redevances hydrauliques provenant d’Hydro-Québec » ainsi que « l’indexation du prix de l’électricité patrimoniale » et à des « revenus miniers », par exemple, précise le ministère des Finances.