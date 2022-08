(Montmagny) La cadence de la campagne libérale « va certainement augmenter dans les prochains jours », a soutenu Dominique Anglade mardi avant d’aller à la rencontre d’au plus 30 militants lors d’une soirée militante à Montmagny.

Tommy Chouinard La Presse

La veille, un rassemblement avait attiré à peine plus de personnes dans le quartier Limoilou à Québec.

La cheffe libérale a passé le plus clair de son temps dans la capitale depuis le début de la campagne. Le PLQ n’avait aucun député dans la grande région de Québec à la dissolution de l’Assemblée nationale. Le terreau lui est bien peu fertile ; le parti y comptait pourtant d’importants bastions auparavant.

L’horaire de la cheffe est peu chargé. Mardi, une activité extérieure prévue en après-midi à Montmagny a été annulée, en raison d’une veille d’orages violents, selon ses explications.

Interrogée au sujet du programme de sa campagne, Dominique Anglade a répondu que son parti « voulait commencer de manière très forte à Québec et être présent dans la Capitale-Nationale parce c’est une région très importante. Mais oui, vous allez voir que la cadence va certainement augmenter dans les prochains jours. »

Dans la grande région de Québec, on attend encore l’identité des candidats dans Portneuf et Bellechasse. Le PLQ n’a toujours pas de porte-couleurs dans six circonscriptions de l’est du Québec. Il lui en manque aussi en Montérégie, dans Lanaudière, en Estrie et au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Le parti compte maintenant 110 candidats. Il lui en manque donc 15 pour former une équipe complète comme les quatre autres partis.

En soirée à Montmagny, dans Côte-du-Sud, Dominique Anglade a pu faire valoir sa promesse d’allocation aux aînés puisque les militants présents étaient en grande majorité des retraités. On ne cachait pas que les temps sont durs pour le parti. Les anciens députés Norbert Morin et Jean D’Amour ont participé à l’évènement.