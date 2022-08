(Québec) François Legault est un « copieur », accuse Dominique Anglade, qui lui reproche d’avoir « piqué » sa promesse d’allocation aux aînés allant jusqu’à 2000 $ par année.

Tommy Chouinard La Presse

« Et le plagiat, c’est une cause de renvoi », a lancé la cheffe libérale mardi, lors d’un point de presse à Québec, dans la circonscription de Louis-Hébert.

Dominique Anglade a poursuivi sa campagne du portefeuille en réitérant sa promesse de verser une « Allocation Aînés » pour les personnes de 70 ans et plus. Cette mesure coûterait deux milliards de dollars par année. Elle s’ajoute aux quatre milliards de baisses de taxes et d’impôt annoncées lundi et à un autre milliard d’allègements financiers que le parti annoncera plus tard dans la campagne. Son « Plan portefeuille » atteint donc un coût total de sept milliards par année – à tout le moins pour la première année d’un mandat.

L’Allocation Aînés atteindrait un maximum de 2000 $, pour ceux ayant un revenu annuel inférieur à 50 000 $. L’objectif est de leur permettre de faire face à la hausse du coût de la vie et de les aider à faire le choix de demeurer à domicile le plus longtemps possible, a expliqué Mme Anglaide.

Cette allocation n’est pas nouvelle puisqu’elle avait été annoncée une première fois en novembre 2021 et réitérée lors du dévoilement de la plateforme électorale le printemps dernier.

Mardi matin, François Legault a promis lui aussi un soutien financier allant jusqu’à 2000 $ pour les 70 ans et plus.

C’est ce qui fait dire à Dominique Anglade que le chef caquiste est un « copieur ». « Il est obligé d’aller piquer dans le programme du Parti libéral du Québec pour trouver ses idées », a-t-elle soutenu.

Il le fait pour la troisième fois selon elle. Elle souligne que la CAQ s’est engagée à convertir en places subventionnées toutes les places se trouvant en garderies privées non subventionnées, comme le promettait le PLQ l’an dernier. Son parti avait dévoilé sa baisse d’impôt en juin – M. Legault avait évoqué la possibilité d’une promesse en ce sens ce printemps.

Lundi, Dominique Anglade avait présenté son Plan portefeuille en l’absence de son équipe économique, ce qui avait été largement rapporté. Mardi, Frédéric Beauchemin, ex-directeur général et chef des marchés des capitaux à la Banque Scotia, l’accompagnait pour l’annonce de l’allocation aux aînés. Il a défendu le choix du parti de retourner sept milliards de dollars par année aux contribuables en faisant de plus gros déficits et en repoussant le retour à l’équilibre budgétaire dans sept ans (au lieu de cinq).

« En temps de crise comme celle que l’on vit actuellement, une crise d’inflation, le rôle du gouvernement, c’est d’aider la population. Donc on peut mettre sur les épaules du gouvernement ce fardeau-là, de façon peut-être temporaire, le temps que justement tout le monde puisse retrouver un certain équilibre face à cette crise », a-t-il soutenu.

Dominique Anglade a présenté son « Allocation Aînés » dans Louis-Hébert, dont la députée sortante est la caquiste Geneviève Guilbault. Le candidat libéral est Dominic Cardinal, adjoint aux opérations chez Ecosystem. Il a été défait aux élections municipales au poste de conseiller de Saint-Augustin-de-Desmaures.

La cheffe libérale a passé le plus clair de son temps à Québec depuis le début de la campagne. Seule exception : un rassemblement militant à Montréal dimanche après-midi. Le PLQ n’avait aucun député dans la grande région de Québec à la dissolution de l’Assemblée nationale. Le terreau lui est bien peu fertile ; le parti y comptait pourtant d’importants bastions auparavant.

Dominique Anglade a perdu un candidat dans la région lundi et a annoncé que sa stratège Julie White va se présenter dans Jean-Talon.

Selon la cheffe, le PLQ compte 109 candidats. Il lui en manque donc 16 pour former une équipe complète comme les quatre autres partis.

Selon l’ex-candidat Ghyslain Vaillancourt, présent à l’activité de campagne de Mme Anglade, « on peut dire qu’aujourd’hui le Parti libéral du Québec est en reconstruction ». Il a ajouté qu’il est plus facile de trouver des candidats lorsque le parti est au pouvoir ou lorsqu’un vent de changement souffle en sa faveur.

Dominique Anglade se rendra plus tard à Montmagny, dans Côte-du-Sud, circonscription que la Coalition avenir Québec (CAQ) a ravie à son parti en 2018. L’ex-ministre et députée sortante Marie-Eve Proulx a retiré sa candidature la semaine dernière ; la CAQ est maintenant représentée par Mathieu Rivest, directeur général du Camp musical de Saint-Alexandre-de-Kamouraska et professeur de musique au Cégep de La Pocatière.

Le candidat libéral est Sylvain Lemieux, propriétaire de Garage Lemieux de La Pocatière. Il était militant et bénévole de la CAQ en 2018. Il a quitté le parti depuis, déçu de certaines décisions du gouvernement Legault.