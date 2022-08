(Otterburn Park) Après « cette madame -là », François Legault est « deux en deux » en affirmant que la CAQ allait donner « une bonne ride » à Pascal Bérubé dans Matane-Matapédia, accuse Paul St-Pierre Plamondon. Selon lui, le chef caquiste contribue à la détérioration du climat politique.

Fanny Lévesque La Presse

Charles Lecavalier La Presse

« François Legault, il est deux en deux : deux journées, deux commentaires arrogants. On va voir s’il est capable de maintenir le rythme. À suivre », a décoché le chef du Parti québécois, en marge d’une annonce sur le statut des villes bilingues. « Il n’y a pas de hasard dans la vie, lors de la première allocution que j’ai faite pendant cette campagne, j’ai dit “la CAQ est un parti arrogant” », a-t-il ajouté.

Paul St-Pierre Plamondon réagissait aux propos de François Legault, qui s’est arrêté à Rivière-du-Loup un peu plus tôt lundi. À son arrivée, il a lancé à son candidat dans Matane-Matapédia : « Donc, on lui donne une bonne ride à notre ami Pascal ? Alright ! Il va être surpris ! » Cette déclaration survient au lendemain d’un premier faux pas du chef caquiste lorsqu’il a qualifié la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, de « cette madame -là » refusant de la nommer par son nom.

Le chef péquiste va plus loin et accuse François Legault de contribuer à la détérioration et la polarisation du climat politique. « Tous les thèmes font l’objet d’une polarisation, c’est de plus en plus exigeant d’avoir un débat bienveillant sur l’avenir. Nous, on s’est dit : il y a des sujets difficiles, sensibles, mais on ne s’empêchera pas de parler d’un sujet […] mais, je vais peut-être faire des erreurs, mais l’objectif devrait de ne pas donner de “ride” à personne, de ne pas traiter personne de je-ne-sais-quoi », a-t-il expliqué.

Paul St-Pierre Plamondon répondait alors à des questions sur l’augmentation de la sécurité autour des chefs des formations politiques. Depuis le début de la campagne, il n’est pas rare d’observer au moins une douzaine de policiers autour du chef péquiste lors des annonces. « Ils font de l’excellent travail, mais on ne se cachera pas que c’est quand même une transformation du climat politique au Québec », a-t-il observé.

On m’a présenté des vestes par balle également. Pour le Parti québécois, c’est une question sensible, on va célébrer bientôt le 10e anniversaire de l’élection de Pauline Marois notre première, première ministre. Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois

Le chef rappelait par le fait même l’attentat contre Mme Marois survenu au Métropolis le soir des élections, en 2012, qui a fait un mort et un blessé.

L’arrogance caquiste, déplorée par QS

Le député sortant et candidat dans Rosemont, Vincent Marrissal, accompagnait Gabriel Nadeau-Dubois dans une rencontre avec des employés de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il a dénoncé en mêlée de presse « l’arrogance qu’on voit se développer à la CAQ ».

« C’est malheureux ça fait souvent ça dans notre système politique quand un parti a trop de députés, trop de pouvoir, ça déteint sur une forme d’arrogance. Les gens ici ne sont pas d’accord avec ça », a-t-il laissé tomber.

À son avis, le chef caquiste François Legault est un « multirécidiviste des niaiseries », au point où, dit-il, la ministre Sonia LeBel a elle-même admise avoir reconnu en voyant les épaules de M. Legault « qu’il s’était mis dans le trouble en parlant de la madame ». « Quand ton propre monde dans ton parti lit dans ton body language et sait que tu viens de dire une niaiserie, c’est grave en maudit », a-t-il lancé. « Je ne suis même pas sûr que c’est involontaire. Je pense qu’il fait exprès », a-t-il ajouté.

« Il commence ses discours en disant je suis un gars capable de m’excuser. Après ça il dit une niaiserie pis la il s’excuse. […] On ne s’excuse pas, on fait attention », a ajouté M. Marissal.

L’ancien journaliste et chroniqueur politique ne se souvient pas d’avoir déjà « entendu ce genre de ton ». « Ce n’est pas à la hauteur du premier ministre. C’est à répétition. Il la connaît Dominique Anglade, il a fondé la CAQ avec. C’est pas qu’il a oublié son nom quand même », a-t-il ajouté.

À son avis, un des antidotes à l’arrogance caquiste, c’est une réforme du mode de scrutin, que M. Legault a toutefois « renié » malgré sa signature. Il estime que le manque d’intérêt pour la CAQ à Montréal et dans l’Est de l’île va prévenir l’élection de plus de députés caquistes dans le secteur. La digue ne cèdera pas ».

Avec Hugo Pilon-Larose, La Presse