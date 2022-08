Près de 4 milliards en baisses d’impôt et de taxes, promet Anglade

(Québec) La cheffe libérale, Dominique Anglade, promet de réduire de 3,8 milliards les impôts et les taxes si elle est portée au pouvoir, en faisant de plus gros déficits et en retrouvant l’équilibre budgétaire d’ici sept ans. Les riches seraient appelés à payer plus.