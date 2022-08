(Québec) Les promesses pour retourner de l’argent aux contribuables durement touchés par la hausse du coût de la vie n’ont pas tardé. Dès le jour 2 de sa campagne lundi, la cheffe libérale Dominique Anglade s’est engagée à réduire de 3,8 milliards les impôts et les taxes si elle est portée au pouvoir. L’État ferait de plus gros déficits, mais reviendrait à l’équilibre budgétaire d’ici sept ans, précise-t-elle.

Tommy Chouinard La Presse

Ce ne sont pas les contribuables qui doivent casquer pour la hausse du coût de la vie mais bien le gouvernement, selon ses explications.

« Il y a un message qui est très clair : on ne veut pas que ce soit les Québécois qui s’endettent versus le gouvernement », a-t-elle affirmé en conférence de presse devant le Grand marché de Québec.

Nous, ce qu’on veut, c’est de faire en sorte que les Québécois cessent de s’endetter, qu’ils aient un meilleur pouvoir d’achat, qu’ils puissent sortir la tête de l’eau. Dominique Anglade, cheffe du PLQ

Les mesures contenues dans son « Plan Portefeuille » étaient déjà connues en bonne partie : elles avaient été révélées lors du dévoilement de la plateforme électorale ce printemps. Le PLQ prévient qu’un autre milliard d’allègements sera annoncé plus tard dans la campagne.

Il calcule qu’une famille avec deux enfants recevrait en moyenne 5000 $ si l’on tient compte de l’ensemble de ses promesses.

Dominique Anglade veut réduire de 1,5 point de pourcentage les deux premiers paliers d’imposition (le palier pour la tranche de revenus de 46 295 $ et moins, et l’autre pour celle entre 46 295 $ et 92 580 $). Cela représenterait une baisse d’impôt allant jusqu’à 1125 $ par année. Elle promet d’abolir la TVQ sur les produits de première nécessité (savon, shampooing, brosses à dents, médicaments vendus sans ordonnance). Le crédit d’impôt pour solidarité, destiné aux plus démunis, serait bonifié de 25 %.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade

Elle veut geler les tarifs d’Hydro-Québec et l’enlever sur les premiers 4000 $ de la facture d’électricité. « On ne peut pas [les] geler éternellement », « on gèle jusqu’à tant qu’on soit capable de remettre le bon mécanisme en place » pour fixer ces tarifs — environ un an selon elle. Elle suggère de revenir au mécanisme qui existait avant que le gouvernement Legault n’adopte une loi faisant augmenter les tarifs en fonction de l’inflation et écartant l’intervention de la Régie de l’énergie. Le retrait de la TVQ sur les premiers 4000 $ de la facture d’Hydro serait maintenu quant à lui pendant plusieurs années.

Parmi les autres mesures qui seront présentées plus tard et qui représentent un milliard, il y a la création d’une allocation allant jusqu’à 2000 $ par année destinée aux personnes de 70 ans et plus.

Dimanche, Dominique Anglade laissait entendre que ses baisses d’impôts et de taxes ne se feraient pas au prix d’un plus gros déficit. La cheffe libérale a nuancé son propos lundi. Le déficit serait plus gros la première année d’un mandat — donc, conclut-on, plus élevé que les 700 millions inscrits au rapport préélectoral sur les finances publiques présenté le 15 août par le gouvernement et validé par le Vérificateur général. Et « le retour à l’équilibre budgétaire […] va s’étendre sur une période vraisemblablement de sept ans », a-t-elle précisé. Les détails seront dans le cadre financier du parti qui sera dévoilé plus tard durant la campagne.

Le gouvernement Legault a un objectif de déficit zéro d’ici 2027-2028. Le camp libéral est catastrophé de voir François Legault piger dans les versements prévus au Fonds des générations, qui sert à réduire le poids de la dette, pour payer ses propres allègements fiscaux.

Dimanche, Dominique Anglade insistait surtout sur son intention de faire payer les riches afin de financer son bol d’air aux contribuables. « Quand on dit qu’on va retourner de l’argent dans les poches des Québécois de la classe moyenne, c’est aussi parce qu’on va aller en chercher ailleurs, notamment dans les paradis fiscaux, notamment dans les grandes sociétés pour que les plus riches aient à payer un certain montant », disait-elle.

Un nouveau palier d’imposition plus élevé serait créé pour les personnes qui gagnent au-delà de 300 000 $, selon la plateforme libérale.

Par ailleurs, « ce n’est aucunement l’intention qu’on a » d’augmenter des tarifs au cours d’un éventuel mandat, a-t-elle mentionné.

Le Plan Portefeuille est une pièce maîtresse de la campagne du parti, dont la cheffe fait de l’économie « la question de l’urne ». Or cette annonce s’est faite en l’absence de représentants de l’équipe économique du PLQ que Dominique Anglade dit « aguerrie ». Ils seront présents à d’autres évènements, a-t-elle répliqué, précisant qu’elle voulait s’entourer des candidats de Québec. Ils étaient quatre ; le PLQ n’a toujours pas annoncé de candidature dans Jean-Talon. C’est une circonscription passée à la CAQ lors d’une élection partielle mais qui était rouge depuis des décennies et avait été représenté entre autres par Sébastien Proulx, Yves Bolduc, Philippe Couillard et Margaret Delisle.

« On n’a aucunement perdu ce titre » de parti de l’économie, a soutenu Dominique Anglade. Selon elle, la CAQ « ne s’est pas occupée de l’économie », puisqu’elle n’a pas pris au sérieux la pénurie de main-d’œuvre au cours de son mandat. « On ne peut pas penser être un parti de l’économie et avoir fait en sorte que les coffres de l’État se soient remplis à ce point et que les contribuables n’ont pas vu d’argent et souffrent de l’inflation. Ils n’ont pas été capables de réduire les impôts » et ont choisi d’envoyer des chèques, a-t-elle déploré.

Selon le rapport préélectoral, les revenus autonomes du gouvernement, ceux provenant des impôts et des taxes, augmentent de 4,7 milliards par rapport aux prévisions du budget du printemps. Cela a fait fondre le déficit de l’année en cours. Pour les prochaines années, on prévoit un déficit annuel inférieur à deux milliards, après les versements au Fonds des générations. Sans tenir compte de ces versements, il y a surplus comptable année après année (les revenus moins les dépenses).