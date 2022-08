(Québec) Alors qu’il lui manque encore une dizaine de candidats, Dominique Anglade vient d’en perdre un. François Beaulé a retiré sa candidature dans Vanier-Les Rivières à Québec lundi, le jour même où la cheffe était de passage dans la capitale.

Tommy Chouinard La Presse

La nouvelle est tombée en après-midi au moment où Mme Anglade allait prendre un bain de foule dans Jean-Talon, là où elle n’avait toujours aucun candidat à ce moment. En début de soirée, elle a annoncé que sa directrice du contenu, Julie White, portera les couleurs du parti dans cette circonscription. Elle était dans l’autocar des médias quelques heures plus tôt pour donner aux journalistes des informations complémentaires au sujet du « Plan portefeuille » présenté par la cheffe en matinée.

Julie White travaille depuis une dizaine d’années dans les cabinets libéraux. Elle était directrice de cabinet de Gaétan Barrette à la Santé, dans la dernière année du gouvernement Couillard.

« C’est avec regrets et tristesse que j’ai dû prendre une décision pour moi avant tout, a écrit François Beaulé sur les réseaux sociaux. J’ai informé mon parti que je retirais ma candidature pour une raison purement strictement et simplement professionnelle. Il n’y a AUCUNE autre raison. » Il y aurait eu mésentente avec son employeur.

« Il se retire pour des raisons professionnelles que je comprends, a réagi Dominique Anglade. On aura une autre candidature à présenter sous peu. Ça nous rappelle à quel point parfois il y a des choix déchirants qui sont à faire. »

Dominique Anglade était alors au marché public de Sainte-Foy, dans Jean-Talon. C’est inhabituel de voir un chef tenir une activité de campagne dans une circonscription où il n’a pas de candidat encore. L’annonce de la candidature de Julie White a eu lieu plus tard, à l’occasion d’un rassemblement militant dans Jean-Lesage, dans le quartier Limoilou. C’est un autre de ses conseillers, Charles Robert, qui se présente dans cette circonscription remportée par Québec solidaire en 2018. Une trentaine de militants étaient présents. Charles Robert a reconnu que la bataille sera « rude » et « dure ».

Jean-Talon est une circonscription passée à la CAQ lors d’une élection partielle en 2019, mais elle était rouge depuis des décennies et avait été représentée entre autres par Sébastien Proulx, Yves Bolduc, Philippe Couillard et Margaret Delisle. La caquiste Joelle Boutin est la députée sortante. M. Bolduc et Mme Delisle participaient au rassemblement libéral en soirée.

Toujours dans la grande région de Québec, on attend encore l’identité des candidats dans Portneuf et Bellechasse.

Dans Richmond, en Estrie, une candidate pressentie s’est désistée lundi. Le PLQ n’a toujours pas de porte-couleurs dans six circonscriptions de l’est du Québec. Il lui en manque aussi en Montérégie, dans Lanaudière et au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les quatre autres partis ont une équipe complète.