(Montréal) Le plan climat de Québec solidaire sera dévoilé dimanche prochain, et aura été validé par huit experts indépendants, a affirmé Gabriel Nadeau-Dubois.

Charles Lecavalier La Presse

« On vient de me confirmer qu’il y a huit experts indépendants spécialistes des changements climatiques qui ont vérifié et qui ont validé scientifiquement le plan climat de Québec solidaire », s’est réjoui le chef parlementaire de Québec solidaire lors d’une mêlée de presse lundi en fin de journée à Montréal.

M. Nadeau-Dubois veut donner la réplique au chef caquiste François Legault, qui l’accuse depuis longtemps de « pelleter des nuages » avec une cible de réduction des émissions de GES de 55 % d’ici 2030 par rapport à 1990.

« J’entendais M. Legault attaquer le plan de Québec solidaire, j’ai bien hâte de lui répliquer. Ce sera dimanche, et ce sera validé et vérifié par huit experts indépendants qui n’ont aucun lien avec Québec solidaire et qui vont attester de la validité scientifique de notre plan climat », a-t-il dit.

L’identité de ses experts sera dévoilée dimanche et n’a pas été vérifiée par La Presse.