(Beauceville) François Legault a livré lundi un plaidoyer en faveur de la liberté, un thème chéri du Parti conservateur, devant des militants caquistes réunis en Beauce, où son adversaire Éric Duhaime tente de ravir des circonscriptions au chef caquiste.

Hugo Pilon-Larose La Presse

« Moi, la liberté, j’en suis », a déclaré M. Legault, associant les mesures fiscales qu’il a annoncées lundi (une baisse d’impôt dès 2023 et un nouveau chèque envoyé aux contribuables d’ici la fin de l’année) comme étant un geste pour redonner de la liberté aux Québécois de choisir où dépenser leur argent.

« Mais la liberté, ça n’empêche pas d’être responsable. Moi, je ne suis pas venu en politique pour mettre des consignes, fermer des places et [dire aux] gens de faire attention. […] Mais quand il s’agit de sauver des vies, on a un devoir de citoyens », a poursuivi M. Legault.

Éric Duhaime et le Parti conservateur sont en croisade depuis des mois contre les mesures sanitaires imposées par la Coalition avenir Québec (CAQ) depuis le début de la pandémie. Un gouvernement conservateur, a-t-il dit récemment à La Presse, aurait incité les citoyens à les suivre, mais ne les aurait pas imposées.

« Quand il s’agit de sauver des vies, on a un devoir de citoyens. Je pense à nos aînés. C’est eux autres qui ont bâti le Québec. On avait un devoir de tout faire pour les protéger. La liberté, ça n’empêche pas d’être responsable. […] On a agi de façon responsable », a défendu François Legault.

Dimanche, lors du déclenchement de la campagne électorale à Québec, le chef de la CAQ avait dit qu’il ne craignait pas que le parti de M. Duhaime lui cause des problèmes dans la région de Chaudière-Appalaches.

« Je pense qu’il y a une grande majorité de Québécois, incluant à Québec, incluant en Beauce, qui ont été et qui sont solidaires des personnes plus vulnérables […]. J’ai confiance qu’à Québec et qu’en Beauce, la majorité des Québécois vont nous suivre », avait-il dit.

Selon le site de projections électorales Qc125, la CAQ doit surveiller dans son rétroviseur les candidats conservateurs des circonscriptions de Beauce-Sud et de Beauce-Nord, actuellement respectivement détenues par Samuel Poulin et Luc Provençal.