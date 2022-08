500 millions pour bonifier le 8-1-1 et les CLSC, promet QS

(Montréal) Québec solidaire propose de renforcer le service Info-Santé 8-1-1 pour en faire un véritable triage, avec des infirmières qui ont accès aux dossiers santé des patients et qui peuvent prendre des rendez-vous. Et leur destination sera bien souvent des CSLC dopés par l’embauche de 5000 nouveaux employés, une promesse qui coûtera 500 millions par année.

Charles Lecavalier La Presse

« Il faut élargir la porte d’entrée de notre système de santé publique. Il faut mettre le cap sur la prise en charge dès la maison », a lancé le chef parlementaire de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois en point de presse lundi dans un parc de Montréal.

M. Nadeau-Dubois estime que trop souvent, la porte d’entrée actuelle du réseau de la santé, ce sont les urgences des hôpitaux. « Avec Québec solidaire, ça va devenir les CSLC », a-t-il dit. Les CLSC « sont déjà partout sur le territoire et offrent déjà des services de proximité », affirme M. Nadeau, mais ils sont « sous-utilisés depuis leur création ». Il croit être en mesure de rapatrier les travailleuses de la santé qui ont fui le réseau public en raison des mauvaises conditions de travail puisqu’il promet également d’abolir les heures supplémentaires obligatoires.

L’objectif du parti est de permettre une prise en charge accessible de la maison à partir du numéro 8-1-1. L’infirmière au « triage » téléphonique aurait accès au dossier des patients à distance, et pourraient ensuite donner des rendez-vous aux patients, et les diriger vers les services appropriés : des cliniques, des pharmacies ou l’urgence d’un hôpital, mais surtout les CLSC. Québec solidaire promet également d’embaucher plus d’infirmières pour réduire les délais d’attente téléphoniques.

Trop centré sur les médecins

« En ce moment les gens savent c’est quoi le 8-1-1, un premier contact. […] Mais c’est pas vraiment une prise en charge, on va changer ça », a expliqué M. Nadeau-Dubois. Si Québec solidaire est élu, ce service deviendrait une « porte d’entrée universelle pour avoir accès à l’ensemble de notre système de santé publique », a-t-il expliqué.

Québec solidaire promet également de « décloisonner » les professions médicales.

Le chef de Québec solidaire a fait cette annonce au parc Beaubien, dans la circonscription d’Outremont, sous un soleil de plomb, avec ses candidats santé, notamment les médecins Isabelle Leblanc, Yv Bonnier-Viger et Mélissa Généreux.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

Isabelle Leblanc, qui se présente dans Mont-Royal–Outremont, travaille depuis 15 ans au groupe de médecine de famille de St-Mary. « On a vraiment trop misé sur les médecins comme le point focal du système, alors que travailler en première ligne, c’est un sport d’équipe », a-t-elle affirmé. Elle estime également qu’un service de 8-1-1 bonifié permettra de désengorger les urgences.

Elle cite en exemple les cliniques mises en place pendant la pandémie pour les patients qui avaient des symptômes apparentés à la COVID-19. Un simple appel téléphonique permettait d’avoir un rendez-vous.

Reste à savoir comment ce service pourrait s’intégrer — ou entrer en compétition — avec le guichet d’accès à la première ligne mis en place par la Coalition avenir Québec.

Gabriel Nadeau-Dubois, lui, croit qu’ils se complèteront. Il estime qu’un angle mort de ce guichet est qu’il ne peut pas être utilisé par des gens qui ont déjà un médecin de famille. Mais, dit-il, des parents qui ont un enfant avec une otite en soirée se retrouvent souvent le bec à l’eau même s’ils en un ont.