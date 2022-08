(Sherbrooke) Québec solidaire veut profiter de la campagne électorale pour s’établir comme la véritable alternative à la Coalition avenir Québec alors que les électeurs auront le choix entre « continuer ou changer d’ère », dit Gabriel Nadeau-Dubois.

Charles Lecavalier La Presse

« Je me donne 35 jours pour finaliser la démonstration selon laquelle l’alternative à la CAQ en 2022, c’est Québec solidaire », a lancé le chef parlementaire de Québec solidaire lors d’un point de presse à Sherbrooke, dans la circonscription de Saint-François.

« On a essayé au Québec le Parti libéral. On a essayé le Parti québécois. Et on a essayé l’assemblage des deux. La coalition des deux, les vieux péquistes et les vieux libéraux ensemble, ça c’est la Coalition avenir Québec. Le résultat c’est quoi ? Des retards en environnement, un système de santé en ruine et la classe moyenne qui s’effrite », a lancé M. Nadeau-Dubois, entouré de près de 75 candidats. Il ne s’engage pas à tous les faire élire. « Mais je vais tout donner pour qu’on envoie à l’Assemblée nationale du Québec la plus grosse députation solidaire de notre histoire », a-t-il dit.

Le précédent record, établi en 2018 avec 10 élus, est toutefois bien loin des portes du pouvoir. Mais « les temps changent », a rétorqué le co-porte-parole. « On a pris trop de retard en environnement, nos services publics sont dans un état lamentable, nos ainés sont abandonnés et là, on voit une classe moyenne qui est en train de glisser tranquillement vers la pauvreté. Les Québécois sont prêts pour de grands projets, des grandes solutions », a-t-il lancé.

Sang neuf

À son avis, le Québec a besoin de « sang neuf », et cette hémoglobine se trouve chez Québec solidaire.

Alors que François Legault « gère comme on gère les nids de poule » en « patch[ant] des trous », Québec solidaire va proposer un « plan ambitieux et chiffré pour faire un des pays les plus verts au monde ».

François Legault, ce n’est pas le premier ministre de l’Environnement, c’est le premier ministre du troisième lien. Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire de Québec solidaire

Au chef caquiste qui l’accuse de ne pas avoir de plan, M. Nadeau-Dubois promet de présenter le sien d’ici la fin de la semaine. En santé, il s’en prend au « modèle comptable » de la CAQ et vante son équipe de médecins : Mélissa Généreux, Yv Bonnier Viger et Isabelle Leblanc.

La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, qui fera une campagne distincte de M. Nadeau-Dubois a de son côté appelé les jeunes à aller voter. « Déjouer les pronostiques, c’est la force de QS », a-t-elle dit. « Ne vous laissez pas dicter votre avenir par François Legault, allez voter ».

Le parti de gauche ne promet pas de baisse d’impôt, contrairement à la CAQ, au Parti libéral et au Parti conservateur du Québec. Il se présente toutefois comme le parti « qui va empêcher l’appauvrissement de la classe moyenne, le parti du portefeuille des Québécois ». « Dans les prochains jours, Manon et moi allons faire une annonce déterminante pour le portefeuille des Québécois et Québécoises. Les gens ont besoin d’aide maintenant. Les baisses d’impôt que promettent les autres partis, elles vont juste arriver au prochain rapport d’impôt. C’est loin pas mal ça », a lancé M. Nadeau-Dubois.