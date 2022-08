(Montréal) Le recul de la proportion de Québécois ayant le français comme langue parlée à la maison, « ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète », affirme le candidat-vedette du Parti libéral du Québec (PLQ), André A. Morin. C’est le contraire du discours de la cheffe libéral en ce début de campagne, puisque Dominique Anglade se dit préoccupée par la situation.

Tommy Chouinard La Presse

M. Morin, qui se présente dans Acadie à Montréal, était le procureur fédéral en chef du Service des poursuites pénales du Canada pour la région du Québec jusqu’en avril dernier.

En marge d’un rassemblement libéral dans LaFontaine dimanche, il a répondu aux questions des journalistes notamment au sujet du recul du français observé par Statistique Canada à partir des données du recensement.

Ce recul, « ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète », a-t-il affirmé. « Il y a moyen toujours de faire changer la situation. Puis moi, d’ailleurs, c’est ce que je dis à Mme Anglade, ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète ».

Pour lui, « le français ne va jamais disparaître à Montréal, au Québec non plus ».

Il y a quand même un nombre très important de Québécois et de Québécoises qui parlent le français, donc à ce moment-là, moi je pense que le français va continuer d’être parlé et de croître au Québec. Pour moi, ce n’est pas quelque chose d’inquiétant. André A. Morin, candidat libéral de la circonscription d’Acadie

Le candidat considère qu’« il y a déjà un très grand nombre de mesures qui sont en place » pour protéger le français. Il n’est donc pas inquiet de la situation « parce qu’on a des moyens pour faire en sorte que les gens aiment leur langue, aiment le français, soient capables de bien le parler et l’écrire ».

Quelques heures plus tôt, à Québec, Dominique Anglade disait pourtant que le portrait dévoilé par Statistique Canada est « préoccupant », une source d’« inquiétudes » pour elle. Elle balayait les critiques de ses adversaires sur le sujet. Interpellée au sujet des propos de son candidat, Dominique Anglade a répondu que « la situation du français sera toujours préoccupante, on a constaté un déclin, un recul, notamment pas seulement dans le centre-ville de Montréal, et c’est pour ça qu’on a fait 27 propositions ».

En fin d’après-midi, son candidat a tenté de nuancer ses propos dans un message sur Twitter : « À la suite d’une question sur la langue française, je précise que le PLQ à (sic, NDLR) fait 27 propositions pour protéger le français au Québec. La situation actuelle mérite une attention soutenue et je m’engage à poursuivre mes actions en ce sens si je suis élu dans l’Acadie ».