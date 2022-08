(Montréal) La cheffe libérale Dominique Anglade a modifié le tout premier discours de sa campagne électorale dimanche pour répliquer illico à François Legault qui l’a interpellée comme étant « cette madame ». « La madame, elle a un plan ! » a-t-elle lancé, alors que les militants réunis à Montréal ont scandé « Dominique ! Dominique ! Dominique ! »

Tommy Chouinard La Presse

Les libéraux ont rapidement sauté sur la controverse provoquée par le chef caquiste dès le jour 1 de la campagne. M. Legault a parlé de Dominique Anglade comme de « cette madame », au moment où il voulait lui répliquer sur le thème de l’économie — la « question de l’urne » que souhaite justement imposer la cheffe libérale dans une tentative de revenir au jeu de base de son parti.

Dans son discours devant les militants, elle a réitéré son plaidoyer économique qu’elle présentait plus tôt lors d’une conférence de presse à Québec.

Dominique Anglade considère que François Legault lui a manqué de respect. « Ce sont des commentaires qui n’ont pas leur place, a-t-elle dit. J’invite M. Legault à élever le débat, et élever le débat, ça veut dire que tu appelles une personne par son nom […]. Respecter ses vis-à-vis, ça veut dire les appeler par leur nom », a-t-elle soutenu plus tard lors d’une brève mêlée de presse à Montréal en milieu d’après-midi.

Entre 200 et 300 militants libéraux étaient réunis dans LaFontaine, dans l’est de Montréal, pour le lancement de la campagne — 400, selon l’hôte Marc Tanguay, député sortant. Le parti nous a habitués à de plus grosses foules pour le jour 1.

Marc Tanguay, qui était appelé à réchauffer la salle, ne s’est pas fait prier pour donner la réplique à François Legault. « Parler de cette madame… Quand on dit que la tête ne lui passe pas dans le cadre de porte ! C’est de l’arrogance ! C’est du mépris ! On a un message à François Legault : cette madame, elle est ingénieure, elle a une expérience d’affaires depuis plus de 20 ans, elle est cheffe de l’opposition officielle, elle est cheffe du Parti libéral du Québec, elle s’appelle Dominique Anglade et sera la prochaine première ministre du Québec ! » a-t-il affirmé.