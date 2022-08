(Montréal) À la veille du lancement officiel de la campagne électorale au Québec, le Parti québécois (PQ) annonce qu’il a complété son équipe de candidats et de candidates qui tenteront de se faire élire aux élections générales du 3 octobre dans les 125 circonscriptions du Québec.

La Presse Canadienne

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, est désormais officiellement candidat de sa formation politique dans la circonscription de Camille-Laurin, anciennement connue sous le nom de Bourget, à Montréal. Il lancera la campagne nationale de son parti dimanche, jour officiel du déclenchement des élections.

Nous avons rassemblé des hommes et des femmes des quatre coins du Québec pour proposer une vraie solution de rechange au fédéralisme de François Legault. Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois par communiqué

On y souligne toutefois que sept candidatures ne peuvent être annoncées publiquement pour le moment « en raison d’engagements professionnels. Leurs noms et profils seront dévoilés dans quelques jours », a assuré le PQ.

Le premier rassemblement officiel de campagne du Parti québécois se tiendra à Joliette, où la députée péquiste vedette sortante Véronique Hivon ne se représentera pas.

Mme Hivon a exercé quatre mandats consécutifs dans Joliette depuis 2008. Celle qui a été ministre déléguée aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse dans le gouvernement de Pauline Marois (2012-2014) a notamment piloté le dossier « Mourir dans la dignité », qui a mené à l’adoption de la Loi concernant les soins de fin de vie plusieurs années plus tard, soit par le gouvernement actuel de la CAQ, qui sera dissout au cours des prochaines heures.

La mairesse de Sainte-Marie-Salomé dans Lanaudière, Véronique Venne, tentera de succéder à Mme Hivon qui l’appuie d’ailleurs activement dans la campagne électorale.