Le chef du Parti conservateur du Québec a incité les électeurs de la Beauce à se détourner de la Coalition avenir Québec, qui les a « ignorés » et « méprisés », avant de traiter le premier ministre François Legault de « peureux ». Il a proposé, lors d’un rassemblement samedi, de laisser les propriétaires de fusils de chasse tranquille et de plutôt sévir contre les criminels.

Mylène Crête La Presse

« Je sais qu’ici en Beauce, il y a beaucoup de chasseurs, beaucoup d’agriculteurs qui sont d’honnêtes propriétaires de fusils de chasse, a-t-il déclaré devant de nombreux partisans. Vous n’avez rien fait de mal, pourtant on s’acharne sur vous. »

Nous autres, au Parti conservateur, on ne s’attaquera pas aux honnêtes propriétaires de fusils de chasse. On va s’attaquer aux criminels qui font rentrer des guns illégalement chez nous. Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec

Il n’a pas précisé comment il s’y prendrait et son programme électoral est muet sur la question. Le contrôle des frontières par où transitent les armes illégales relève du gouvernement fédéral, et non du gouvernement du Québec.

Éric Duhaime avait promis jeudi 62,5 millions pour l’embauche de 400 nouveaux policiers à Montréal d’ici trois ans lors de son passage dans la circonscription de Bourassa-Sauvé, qui couvre la majorité du territoire de Montréal-Nord, pour présenter sa candidate Carmel-Antoine Bessard. Cette somme équivaudrait à la moitié du coût, avait-il estimé.

Deux fusillades sont survenues en plein jour à Montréal mardi après-midi à 30 minutes d’intervalle dans des lieux publics, soulignant encore une fois la montée de la violence armée dans la métropole.

Des élus caquistes avaient exigé récemment qu’Éric Duhaime clarifie la position de son parti sur les armes à feu dans les écoles. Son candidat dans L’Assomption, Ernesto Almeida, avait publié en juin une caricature suggérant d’armer les enseignants après la tuerie dans une école primaire d’Uvalde, aux États-Unis. Le chef conservateur l’avait alors défendu en invoquant la liberté d’expression.

Des idées qui « ont du poids »

Samedi, M. Duhaime s’est attaqué au premier ministre François Legault, l’accusant d’avoir refusé les entrevues et les débats pour éviter de défendre son bilan. « François Legault, c’est un peureux, a-t-il lâché sous les applaudissements approbateurs. Mais demain, la campagne électorale va être déclenchée. Il va être obligé de sortir de sa cachette. »

Attendez-vous à une élection où ça va brasser. Et on va le brasser, nous autres aussi. Ne dites pas que je prône la violence. Avec le frame de chat que j’ai, je ne brasse pas personne. Je ne suis peut-être pas gros, mais mes idées ont du poids ! Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec

Le rassemblement d’Éric Duhaime à Beauceville a encore une fois attiré une foule nombreuse, à l’instar de celui de Québec dimanche dernier. Plus de 1400 personnes se seraient déplacées, selon le PCQ. La Presse n’a pu vérifier ces chiffres de façon indépendante, mais des images publiées sur les réseaux sociaux témoignent d’un rassemblement imposant.

« C’est ici, vous êtes l’épicentre, leur a-t-il dit. C’est ici que ça va partir, le mouvement et le changement au Québec le 3 octobre. Le Québec compte sur vous, les Beaucerons ! »

En 2018, la CAQ avait raflé les sept circonscriptions dans Chaudière-Appalaches. Selon les projections du site Qc125.com, le PCQ pourrait faire une percée dans la circonscription de Beauce-Sud, détenue par Samuel Poulin. Le jeune caquiste avait pourtant remporté son élection haut la main avec près de 63 % du suffrage, ce qui lui donnait une avance imposante de 13 978 voix. Le candidat conservateur est Jonathan Poulin, un avocat de 30 ans qui a grandi dans la région.