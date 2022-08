Un BAPE sur le projet Ray-Mont Logistiques, la rénovation de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, des logements, la décontamination des sols et du transport collectif : Québec solidaire a une vision « large et ambitieuse » pour l’est de Montréal.

Delphine Belzile La Presse

Les députés de Hochelaga-Maisonneuve et de Rosemont, Alexandre Leduc et Vincent Marissal, en compagnie de Marie-Ève Rancourt et de Renée-Chantal Belinga, candidates dans Camille-Laurin et dans Viau, se sont réunis vendredi matin pour souligner les enjeux prioritaires de l’est de la métropole, « un secteur qui a trop longtemps été négligé », selon eux.

Québec solidaire envisage notamment de tenir un BAPE sur le dossier Ray-Mont Logistiques, un projet qui créera un « immense îlot de chaleur » de ses 2,5 millions de pieds carrés d’asphalte près d’un CHSLD et d’une coopérative d’habitation, indique Marie-Ève Rancourt.

Dans Rosemont, l’état de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont inquiète les députés de Québec solidaire. Il s’agit d’un établissement « désuet, dangereux et en ruines » qui n’a « plus d’avenir hospitalier », selon Vincent Marissal.

PHOTO YAN DOUBLET, ARCHIVES LE SOLEIL Vincent Marissal

Québec solidaire considère comme irréaliste le budget de 2,5 milliards proposé par le gouvernement pour rénover l’hôpital qui fait « fuir le personnel hospitalier », mentionne le député de Rosemont. Il s’agit plutôt d’un investissement de plus de 4,2 milliards, selon lui. Il s’engage « à ne pas lâcher le morceau » : l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont est une « nécessité » pour l’est de la métropole, ajoute-t-il.

Dans Viau, la candidate de Québec solidaire, Renée-Chantal Belinga, veut s’attaquer à la crise du logement qui perdure dans l’est de la ville. « La crise immobilière a plusieurs visages. Les groupes communautaires et les CPE font face également à des évictions et peinent à se reloger », souligne-t-elle. Québec solidaire s’engage donc à entreprendre un « grand chantier de construction » pour des logements locatifs et d’affaires, ainsi que des écoles, souligne Renée-Chantal Belinga.

Elle souhaite également accroître la prévention en matière de violence et de marginalisation, en réponse à la recrudescence de violence dans l’est de Montréal, notamment à Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord et Saint-Michel. Québec solidaire envisage d’investir auprès des organismes communautaires et d’offrir un meilleur soutien aux jeunes de la DPJ pour prévenir la violence dans le secteur.

Le parti veut prioriser également la décontamination des terrains dans l’est de Montréal, un endroit qui a « un lourd passé industriel », explique Alexandre Leduc. Le député d’Hochelaga-Maisonneuve juge aussi important de réserver des terrains encore vacants dans le quartier à de nouvelles entreprises qui contribueront davantage à l’enrichissement économique de l’est de Montréal en offrant aux résidents des emplois intéressants.

Marie-Ève Rancourt veut accroître le transport collectif dans l’est de Montréal. Selon elle, le transport doit être « efficace et accessible géographiquement et financièrement » pour répondre aux besoins des résidants de Camille-Laurin.