Élections fédérales

Parti conservateur

Erin O’Toole veut rester chef, mais « examinera » sa campagne de près

(Ottawa) Malgré la défaite et un nombre de sièges jusqu’ici moins élevé qu’en 2019, le chef conservateur Erin O’Toole n’entend pas plier bagage. Il veut toutefois « examiner » sa campagne de très près et « tirer des leçons » pour augmenter ses appuis à travers le pays, particulièrement dans les grandes villes et les banlieues.