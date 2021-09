Dans une quarantaine de comtés du pays, le nombre de votes postaux qu’il reste à compter est plus grand que la différence entre la première et la deuxième place.

(Ottawa) Il aura fallu attendre deux jours et compter 4000 votes postaux, mais les libéraux ont réussi à conserver le comté de Fredericton. La députée Jenica Atwin, élue au Parti vert en 2019 et passée aux libéraux le printemps dernier, conserve ce comté du Nouveau-Brunswick, grâce à une majorité de quelque 500 voix.

Lina Dib La Presse Canadienne

Mercredi matin, il restait encore une vingtaine de circonscriptions dont le sort n’était toujours pas scellé, alors que lundi soir, on a su que Justin Trudeau formerait le prochain gouvernement, minoritaire et libéral.

Au Québec, six comtés attendent encore des décisions finales ; cinq où les bloquistes menaient et un sixième détenu par le ministre Steven Guilbeault qui était en tête, en attendant la fin du dépouillement des votes.

À Élections Canada, depuis mardi soir, on a entrepris le dépouillement des votes postaux, partout au pays.

Les luttes québécoises les plus serrées sont dans Brome-Missisquoi et Trois-Rivières.

À Trois-Rivières, au dernier résultat disponible, le bloquiste René Villemure devançait par 33 voix le conservateur et ancien maire de la ville Yves Lévesque. Le libéral Martin Francœur se retrouvait en troisième place, avec 660 voix de moins que le conservateur.

Dans cette circonscription, 3397 trousses ont été fournies aux électeurs qui ont choisi le vote postal. Il faudra donc attendre que ces votes soient comptés pour avoir un résultat certain.

Même situation à Brome-Missisquoi où 3067 trousses de vote postal ont été distribuées.

Là, c’est la bloquiste Marilou Alarie qui avait pris la tête. Elle n’avait cependant que 139 voix de plus que la libérale Pascale St-Onge, selon les chiffres publiés en matinée, mercredi.

À Longueuil-Saint-Hubert, Châteauguay-Lacolle et Berthier-Maskinongé, les avances des bloquistes étaient très confortables, mais le vote postal attendu trop élevé pour sceller les sorts de ces trois comtés avant ce dépouillement. Pareil dans Laurier-Sainte-Marie où le libéral Steven Guilbeault affichait 1905 votes de plus que la néo-démocrate Nimâ Machouf, avant le dépouillement possible de 4131 votes postaux.

En Ontario, l’issue était encore incertaine dans neuf comtés ; huit de ceux-là avaient les libéraux en tête, la candidate conservatrice menait dans le neuvième.

On surveille aussi de près le comté albertain d’Edmonton Centre où on plaçait le libéral Randy Boissonnault en tête, mais seulement par 136 voix devant le député conservateur sortant James Cumming. M. Boissonnault s’est fait déloger de ce comté en 2019 par M. Cumming. Et il resterait quelque 4000 votes postaux à compter.

En Colombie-Britannique, on a été particulièrement friand du vote postal. Ainsi dans le comté de Nanaimo-Ladysmith, impossible d’avoir un résultat même si la candidate néo-démocrate devançait de presque 1000 voix son adversaire conservatrice après le dépouillement dans tous les bureaux de scrutin, sauf un. C’est que dans ce comté, 8812 électeurs se sont manifestés pour voter par la poste.