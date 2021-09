(Ottawa) La course a été très serrée dans la circonscription de Trois-Rivières.

La Presse Canadienne

Le résultat de la circonscription a été confirmé en début de soirée mercredi. Le député bloquiste René Villemure l’a remporté avec 93 voix de plus que le candidat conservateur et ancien maire de la ville, Yves Lévesque. Le candidat libéral, Martin Francœur, est demeuré en troisième place avec 560 votes de moins que le candidat élu.

On continue donc de surveiller le dépouillement des votes postaux dans la circonscription Brome-Missisquoi, où le résultat du scrutin risque de trancher entre les bloquistes et les libéraux.

On faisait de même dans 15 autres circonscriptions au pays, dont Laurier–Sainte-Marie et Longueuil–Saint-Hubert, bien que l’issue de ces deux élections semblait plus claire ; la première s’apprêtant à couronner le libéral Steven Guilbeault, la seconde ayant le député bloquiste sortant, Denis Trudel, confortablement en tête.

La défaite de Ruth Ellen Brosseau, dans Berthier–Maskinongé, a été confirmée en fin de journée mercredi. Le député bloquiste sortant Yves Perron a eu raison de la tentative de retour de la néo-démocrate.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Ruth Ellen Brosseau

À Brome-Missisquoi, c’est la bloquiste Marilou Alarie qui avait pris la tête. Elle n’avait cependant que 139 voix de plus que la libérale Pascale St-Onge, selon les chiffres les plus récents publiés par Élections Canada.

D’autres courses serrées retenaient également l’attention ailleurs au pays.

En Ontario, l’issue était encore incertaine dans sept comtés, bien que les libéraux y soient en tête. La dernière candidate élue en Ontario est la conservatrice Anna Roberts dans la circonscription de King—Vaughan. Elle a remporté son siège avec une avance de 1072 votes sur son adversaire libérale, Deb Schulte.

On surveillait aussi de près la circonscription albertaine d’Edmonton Centre où on plaçait le libéral Randy Boissonnault en tête, mais seulement par 136 voix devant le député conservateur sortant James Cumming. M. Boissonnault s’est fait déloger de ce comté en 2019 par M. Cumming. Et il resterait quelque 4000 votes postaux à compter.

En Colombie-Britannique, on a été particulièrement friand du vote postal. Ainsi dans le comté de Nanaimo-Ladysmith, impossible d’avoir un résultat même si la candidate néo-démocrate devançait de presque 1000 voix son adversaire conservatrice après le dépouillement dans tous les bureaux de scrutin, sauf un. C’est que dans ce comté, plus de 8000électeurs se sont manifestés pour voter par la poste.

La course à Fredericton, elle, s’est achevée mercredi matin.

Après le dépouillement de plus de 4000 votes postaux, on a déclaré la victoire de Jenica Atwin. La députée sortante avait été élue au Parti vert en 2019 et est passée aux libéraux le printemps dernier. Elle conserve ce comté du Nouveau-Brunswick, grâce à une majorité de quelque 500 voix.