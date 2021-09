Élections fédérales

Justin Trudeau obtient un troisième mandat

« Regardons vers l’avenir »

(Montréal) Une copie conforme, ou presque. C’est ce que les élections anticipées déclenchées par Justin Trudeau en pleine quatrième vague de la pandémie ont donné comme résultat. À l’issue de cette deuxième victoire minoritaire d'affilée, le chef libéral estime avoir obtenu un « mandat clair », et il a dit avoir compris que les Canadiens n’ont plus envie « qu’on parle de politique et d’élections ».