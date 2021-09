Plusieurs centaines de personnes faisaient encore la file en vue d’aller voter dans certains bureaux de vote de Montréal, à quelques minutes de la fermeture des bureaux de scrutin.

Maxime Bergeron La Presse

Dans Laurier-Sainte-Marie, au cœur de la métropole, un électeur faisait état de plus de deux heures d’attente à 21 h 20. Le personnel d’Élections Canada doit laisser voter les gens qui étaient déjà dans la queue au moment de la fermeture des bureaux.

Une avalanche de résultats déferlera au cours des prochaines minutes, du Québec jusqu’à l’Alberta, où les bureaux de vote ont fermé leurs portes à 21 h 30.

Les troupes libérales de Justin sont jusqu’ici en avance à Terre-Neuve-et-Labrador et dans les provinces atlantiques, mais le Parti conservateur y affiche jusqu’ici une performance nettement meilleure qu’en 2019.

À 21 h 30, le parti libéral de Justin Trudeau était en avance dans 25 circonscriptions (42,2 % des voix), le Parti conservateur d’Erin O’Toole dans neuf (32,5 % des voix), tandis que les troupes néo-démocrates de Jagmeet Singh obtenaient 17,4 %, mais n’étaient plus en avance dans aucun comté.

Le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier récolte jusqu’ici 4,6 % des voix, et les Verts d’Annamie Paul, 2,9 %.

Les bureaux de vote ont fermé à 20 h 30 dans la circonscription québécoise de Gaspésie – Les Îles-de-la-Madeleine, où la libérale Diane Lebouthillier espère se faire réélire. La lutte s’y annonce corsée encore une fois, à l’image de celle menée en 2019.

Le Bloc québécois affiche une avance dans la région, avec très peu de bulletins dépouillés jusqu’ici.

Bulletins spéciaux

Des premières images des chefs avec leurs familles ont été diffusées dans les dernières minutes par les réseaux de télévision. On y a aperçu un Justin Trudeau visiblement tendu et un Erin O’Toole tout sourire.

Sur les 27 millions d’électeurs inscrits, 1,26 million ont réclamé cette année une trousse de vote par bulletin spécial. Un peu plus de 700 000 de ces bulletins ont bel et bien été envoyés par les Canadiens qui en avaient fait la demande.

Ces votes ne seront comptabilisés qu’à partir de mardi matin, si bien que la soirée pourrait se terminer sans un résultat définitif dans les circonscriptions où les luttes sont les plus serrées.

Et la course aura été chaudement disputée jusqu’au bout entre les libéraux de Justin Trudeau et les conservateurs d’Erin O’Toole. La majorité des sondages pointent vers un gouvernement minoritaire, avec un demi-point d’écart entre les deux partis au dernier jour de la campagne.

Si ces prévisions s’avèrent, Justin Trudeau aura perdu son pari de remporter une majorité. Pour franchir ce seuil, un parti doit décrocher au moins 170 des 338 sièges à la Chambre des communes.

Au déclenchement des élections, à la mi-août, les Libéraux comptaient 155 sièges, les Conservateurs, 119, le Bloc québécois, 32, le Nouveau Parti démocratique, 24, tandis qu’il y avait cinq députés indépendants et deux verts.

Au Québec, 35 libéraux ont été élus en 2019, contre 32 bloquistes, 10 conservateurs et un seul néo-démocrate. Le résultat de ce vote sera en bonne partie déterminé par les électeurs en Ontario et, dans une moindre mesure, en Colombie-Britannique.

Annamie Paul et Maxime Bernier espèrent tous deux faire des gains. Ce dernier a récolté des appuis nettement plus grands qu’en 2019 dans plusieurs régions du pays, surtout dans l’ouest, selon plusieurs sondages, tandis que les Verts sont en perte de vitesse.

Le scrutin éclair de 36 jours déclenché à la mi-août par Justin Trudeau aura coûté la somme record de 612 millions de dollars.

Délais et problèmes techniques

Quelque 5,8 millions de Canadiens ont voté par anticipation cette année, une augmentation de près de 20 % par rapport à la précédente élection de 2019.

Des millions de Canadiens se sont aussi rendus aux urnes en personne lundi, et plusieurs ont dû prendre leur mal en patience. Des délais importants ont été enregistrés dans plusieurs bureaux de vote d’un bout à l’autre du pays.

Élections Canada a notamment évoqué une manifestation autochtone et l’absence de plusieurs travailleurs électoraux, alors que les Canadiens participent à la toute première élection nationale à se tenir en pleine pandémie de COVID-19 au pays.

Au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, les bureaux de scrutin ont ouvert à l’heure prévue, à « quelques exceptions près » selon le porte-parole d’Élections Canada, Pierre Pilon.

M. Pilon a mentionné trois bureaux de scrutin, situés dans la région de Montréal, qui ont ouvert en retard « pour des raisons logistiques » qui ne sont ni reliées à la crise sanitaire ni reliées à un manque de personnel.

Le porte-parole d’Élections Canada a précisé qu’il y avait toutefois eu « des attentes importantes dans certains bureaux de scrutin, probablement en raison des mesures sanitaires », en ajoutant « qu’en règle générale, ça s’est déroulé rondement au Québec et dans les provinces de l’Atlantique ».

Une porte-parole d’Élections Canada, Diane Benson, a fait état de quelques problèmes en Ontario et dans l’ouest du Canada. Certains bureaux ont ouvert en retard ou ont dû être déplacés.

Position des candidats-vedettes

À trente de la fermeture des bureaux de vote dans le centre du pays, voici un tour d’horizon de la performance des candidats-vedettes des principaux partis :

Parti libéral du Canada

Churence Rogers, Politicien municipal de longue date, élu dans Bonavista-Burin-Trinity.

Scott Simms, ancien présentateur de météo, défait dans Coast of Bays-Central-Notre Dame par Clifford Small (PCC).

Yvonne Jones, Membre du conseil communautaire de NunatuKavut, un territoire inuit non reconnu au Labrador, élu dans Labrador.

Gudie Hutchings, ancienne entrepreneure en tourisme/habillement, élu dans Long Range Mountains.

Joanne Thompson, Directrice exécutive d’un centre offrant des repas et des services aux personnes sans logement et à faible revenu, mène dans St. John’s East ; en avance sur Mary Shortall (NPD), Présidente de la Fédération du travail de Terre-Neuve-et-Labrador.

Seamus O’Regan, ministre des Ressources naturelles, élu dans St. John’s South-Mount Pearl.

Lawrence MacAulay, A remporté sa 10e élection consécutive en 2019, représente la circonscription depuis plus de 30 ans, élu dans Cardigan.

Heath MacDonald, ancien ministre du Tourisme et du Développement économique ainsi que ministre des Finances du Parti libéral provincial, mène dans Malpeque.

Sean Fraser, Secrétaire parlementaire de la vice-première ministre, élu dans Central Nova.

Lenore Zann, ancienne députée provinciale du NPD, a gagné la circonscription pour les libéraux fédéraux en 2015, défaite dans Cumberland-Colchester par Stephen Ellis (PCC).

Lena Metlege Diab, ancienne ministre libérale provinciale qui a démissionné pour se présenter aux élections fédérales, élu dans Halifax West.

Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, défaite dans South Shore-St. Margarets par Rick Perkins (PCC).

Jaime Battiste, Premier député de la nation Mi’Kmaw au Parlement, tire de l’arrière dans Sydney-Victoria ; derrière Eddie Orrell (PCC), ancien député qui a démissionné et qui a eu une course fédérale infructueuse en 2019.

Dominic LeBlanc, représente la circonscription de Beauséjour depuis 2000, élu dans Beauséjour.

Jenica Atwin, élue en 2019 pour le Parti vert, a rejoint les libéraux en juin, tire de l’arrière dans Fredericton ; derrière Andrea Johnson (PCC).

Lisa Harris, A rempli trois mandats en tant que députée fédérale, mène dans Miramichi-Grand Lake ; en avance sur Jake Stewart (PCC), A rempli trois mandats en tant que député progressiste-conservateur.

Ginette Petitpas Taylor, ancienne ministre de la Santé, mène dans Moncton-Riverview-Dieppe.

Diane Lebouthillier, Ministre du Revenu national, tire de l’arrière dans Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine ; derrière Guy Bernatchez (BQ).

Parti conservateur du Canada

Eddie Orrell, ancien député qui a démissionné et qui a eu une course fédérale infructueuse en 2019, mène dans Sydney-Victoria ; en avance sur Jaime Battiste (PLC), Premier député de la nation Mi’Kmaw au Parlement.

Chris d’Entremont, ancien député provincial et ministre qui a démissionné et a été élu député en 2019, élu dans West Nova.

Jake Stewart, A rempli trois mandats en tant que député progressiste-conservateur, tire de l’arrière dans Miramichi-Grand Lake ; derrière Lisa Harris (PLC), A rempli trois mandats en tant que députée fédérale.

Mel Norton, Avocat, ancien conseiller municipal et maire de Saint John’s, tire de l’arrière dans Saint John-Rothesay ; derrière Wayne Long (PLC).

Nouveau Parti démocratique

Mary Shortall, Présidente de la Fédération du travail de Terre-Neuve-et-Labrador, tire de l’arrière dans St. John’s East ; derrière Joanne Thompson (PLC), Directrice exécutive d’un centre offrant des repas et des services aux personnes sans logement et à faible revenu.

Daniel Osborne, candidature retirée en raison d’une controverse soulevée par des publications antisémites sur les réseaux sociaux, défait dans Cumberland-Colchester par Stephen Ellis (PCC).

Lisa Roberts, ancienne députée provinciale qui a démissionné pour se présenter au niveau fédéral, tire de l’arrière dans Halifax ; derrière Andy Fillmore (PLC).

Parti vert du Canada

Nicole O’Byrne, Professeure de droit à l’UNB (Université du Nouveau-Brunswick), tire de l’arrière dans Fredericton ; derrière Andrea Johnson (PCC).

Les chefs votent

Le premier ministre sortant s’est rendu aux urnes dans sa circonscription de Papineau vers 11 h, en compagnie de sa famille, où l’attendaient une poignée de manifestants.

En faisant la queue pour aller voter, Justin Trudeau a affirmé se sentir « très bien » en cette journée de vote.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Justin Trudeau était accompagné de sa famille lorsqu’il est allé voter dans le quartier Parc-Extension.

Erin O’Toole et sa femme Rebecca O’Toole de leur ont voté au complexe récréatif Garnet R. Richard à Bowmanville en début de journée. Le chef conservateur, qui a tenté de ramener son parti vers le centre ces dernières semaines, s’est dit « très satisfait » de sa campagne.

Le chef bloquiste Yves-François Blanchet, qui avait voté par anticipation, a dit lundi avoir un « niveau de confiance significatif » quant à l’issue du scrutin.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Yves-François Blanchet discute avec les candidats Shophika Vaithyanathasarma (Rosemont-La Petite Patrie) et Simon Marchand (Hochelaga).

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, avait lui aussi voté par anticipation et s’est dit confiant et fier du travail accompli.

Des luttes serrées

Parmi les luttes les plus serrées à surveiller lundi soir, on compte :

Québec

Au dernier scrutin, le candidat libéral Jean-Yves Duclos l’a emporté par seulement 325 voix sur son adversaire bloquiste Christiane Gagnon. Cette fois-ci, M. Duclos, qui est aussi président du Conseil du Trésor, affronte le candidat bloquiste Louis Sansfaçon. Aux élections de 2015, Jean-Yves Duclos avait terminé la soirée avec une majorité d’environ 1000 voix sur la députée sortante du NPD Annick Papillon.

Trois-Rivières

Cette circonscription de la Mauricie est une véritable lutte à trois. Les chefs des principales formations politiques y ont multiplié les visites tout au long de la campagne. Arrivé troisième en 2019, l’ancien maire de la ville, Yves Lévesque, tente de nouveau sa chance comme candidat du Parti conservateur. M. Lévesque affronte un candidat libéral bien connu, l’ancien éditorialiste du Nouvelliste Martin Francœur. René Villemure est le candidat bloquiste.

Beauport – Limoilou

Cette circonscription de la région de Québec donne aussi lieu à une lutte à trois entre le Bloc québécois, le Parti conservateur et le Parti libéral. La députée bloquiste sortante Julie Vignola tente d’obtenir un second mandat, tandis que le candidat conservateur, Alupa Clarke, qui a détenu cette circonscription de 2015 à 2019, cherche à la reprendre. Le Parti libéral fonde beaucoup d’espoir sur la syndicaliste Ann Gingras pour rafler la circonscription.

Chicoutimi – Le Fjord

Lieutenant politique d’Erin O’Toole au Québec, le député conservateur Richard Martel doit livrer une rude bataille pour conserver cette circonscription où il a été élu pour la première fois en juin 2018 à la faveur d’une élection partielle. Au dernier scrutin. M. Martel a remporté la victoire avec seulement 834 voix d’avance sur son adversaire bloquiste. Le Bloc québécois mise sur la syndicaliste Julie Bouchard pour remporter la victoire.

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Élue sous la bannière du Parti vert au dernier scrutin, la députée Jenica Atwin tente d’obtenir un deuxième mandat en portant cette fois-ci la bannière du Parti libéral du Canada. La tâche s’annonce ardue. Le Parti conservateur croit qu’il existe encore un fond bleu dans la capitale de la province. La candidate du Parti conservateur est Andrea Johnson.

Edmonton-Centre (Alberta)

Le Parti libéral a été rayé de la carte électorale en Alberta au dernier scrutin. Défait alors par le conservateur James Cumming, le libéral Randy Boissonnault tente d’effectuer un retour en politique. L’impopularité du premier ministre conservateur albertain, Jason Kenney, en raison de sa gestion de la pandémie risque d’avoir un impact dans plusieurs circonscriptions.

Vancouver-Granville (Colombie-Britannique)

Élue à titre de députée indépendante en 2019 quelques mois avoir avoir été expulsée du caucus libéral, l’ancienne ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould ne brigue pas les suffrages cette fois-ci. Le Parti libéral croit être en mesure de reprendre cette circonscription, même si Mme Wilson-Raybould a donné son appui au NPD durant la campagne.

Avec la collaboration de Joël-Denis Bellavance, Henri Ouellet-Vézina, Florence Morin-Martel, La Presse et La Presse Canadienne.