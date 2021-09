Le prochain gouvernement libéral et minoritaire

Le prochain gouvernement sera libéral et minoritaire, avec une composition assez semblable à celle qui prévalait au déclenchement des élections.

Maxime Bergeron La Presse

Cela constituera une victoire douce-amère pour le chef libéral Justin Trudeau, qui avait déclenché des élections il y a 36 jours dans l’espoir d’obtenir une majorité. M. Trudeau a été déclaré réélu dans sa circonscription de Papineau vers 22 h 50.

Les réseaux Noovo et CTV ont été les premiers à prévoir un gouvernement libéral minoritaire. Radio-Canada a emboîté le pas peu après 23 h.

Les libéraux auraient besoin de 170 sièges pour atteindre une majorité.

À 22 h 55, le parti libéral de Justin Trudeau était en avance dans 153 circonscriptions (35,5 % des voix), le Parti conservateur d’Erin O’Toole dans 121 (33,5 % des voix), le Bloc québécois, dans 29 (7,1 % du vote total à l’échelle canadienne) et le Nouveau Parti démocratique de Jagmeet Singh, dans 25 (16,4 %).

Erin O’Toole a été réélu facilement dans Durham, tandis que Jagmeet Singh mène dans Burnaby South

Le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier récolte jusqu’ici 4,9 % des voix, mais son chef a perdu aux mains de son adversaire conservateur en Beauce.

Les Verts d’Annamie Paul obtiennent 2,4 % des voix et la cheffe est en bien mauvaise posture dans sa circonscription de Toronto-Centre.

Au déclenchement des élections, à la mi-août, les Libéraux comptaient 155 sièges, les Conservateurs, 119, le Bloc québécois, 32, le Nouveau Parti démocratique, 24, tandis qu’il y avait cinq députés indépendants et deux verts.

Au Québec, 35 libéraux ont été élus en 2019, contre 32 bloquistes, 10 conservateurs et un seul néo-démocrate. Le résultat de ce vote sera en bonne partie déterminé par les électeurs en Ontario et, dans une moindre mesure, en Colombie-Britannique.

L’avenir politique de Justin Trudeau pourrait être remis en question si son gouvernement est bel et bien minoritaire.

Le leadership d’Erin O’Toole sera sans doute aussi remis en cause, puisqu’il a heurté plusieurs membres de son parti avec son exercice de recentrage de la dernière année.

Maxime Bernier a prononcé son discours de défaite à Saskatoon, passant son temps à dénoncer le confinement et le « modèle tyrannique chinois ».

N’ayant remporté aucun siège, défait dans sa propre sa circonscription de Beauce, Maxime Bernier estime néanmoins que le Parti populaire du Canada est devenu aujourd’hui « le seul vrai parti d’opposition à Ottawa », ses appuis étant passés de 1,8 % en 2019 à 5 % ce soir.

MM. Trudeau et O’Toole prendront la parole plus tard lundi soir.

Élus au Québec

Gaspésie–les Îles-de-la-Madeleine, première circonscription québécoise où les votes ont commencé à être comptés, n’a pas fait durer le suspense aussi longtemps qu’on aurait cru.

Ainsi, la libérale sortante, la ministre Diane Lebouthillier, a été la première Québécoise à être déclarée élue, battant pour la deuxième fois le candidat bloquiste Guy Bernatchez.

Le chef bloquiste Yves François-Bernier a été réélu avec une solide avance dans Belœil-Chambly (56,1 % à 22 h 40).

À Mégantic–L’Érable, le conservateur Luc Berthold a, lui aussi, été rapidement déclaré réélu. La libérale Patricia Lattanzio a également bénéficié du même sort dans Saint-Léonard–Saint-Michel. Le bloquiste Louis Plamondon, le doyen des Communes, a également été facilement réélu à Bécancour–Nicolet–Saurel.

Une heure après la fermeture des bureaux de scrutin en Ontario, les libéraux étaient en avance dans 66 comtés de la province, les conservateurs menaient dans 31, les néo-démocrates dans neuf. Et on rapportait deux premiers élus, un conservateur et un libéral.

Le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, est réélu dans Belœil–Chambly.

Maxime Bernier, chef du Parti populaire, est défait pour une deuxième fois en Beauce, par le conservateur Richard Lehoux.

Parmi les autres tête d’affiche, Alain Rayes, l’ancien maire de Victoriaville devenu conservateur, est élu.

Le leader parlementaire libéral, Pablo Rodriguez, est réélu dans Honoré-Mercier.

En Ontario, Leslyn Lewis, arrivée troisième dans la course à la chefferie du Parti conservateur, est élue dans Haldimand–Norfolk.

Le ministre sortant des Transports, Omar Alghabra (Mississauga-Centre), est réélu.

En Atlantique, les libéraux ont perdu des plumes à Terre-Neuve-et-Labrador, alors que le conservateur Clifford Small a remporté Coast of Bays–Central–Notre Dame. Ils ont cependant ravi aux néo-démocrates la seule circonscription orange d’Atlantique (St. John’s-Est, Terre-Neuve-et-Labrador).

La ministre sortante des Pêches, Bernadette Jordan, a mordu la poussière à South Shore–St. Margarets, en Nouvelle-Écosse, battue par le conservateur Rick Perkins.

Le ministre sortant des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a été réélu dans sa circonscription à forte présence francophone de Beauséjour, au Nouveau-Brunswick. Il en est de même pour son collègue aux Ressources naturelles, Seamus O’Regan (St. John’s-Sud – Mount Pearl, Terre-Neuve-et-Labrador), et Lawrence MacAulay, ministre sortant des Anciens Combattants (Cardigan, Île-du-Prince-Édouard).

Scrutin éclair

Le scrutin éclair de 36 jours déclenché à la mi-août par Justin Trudeau aura coûté la somme record de 612 millions de dollars.

Sur les 27 millions d’électeurs inscrits, 1,26 million ont réclamé cette année une trousse de vote par bulletin spécial. Un peu plus de 700 000 de ces bulletins ont bel et bien été envoyés par les Canadiens qui en avaient fait la demande.

Ces votes ne seront comptabilisés qu’à partir de mardi matin, si bien qu’un flou pourrait perdurer pendant quelques jours dans les circonscriptions où les luttes sont les plus serrées.

Délais et problèmes techniques

Plusieurs centaines de personnes faisaient encore la file en vue d’aller voter dans certains bureaux de vote de Montréal et Toronto, à quelques minutes de la fermeture des bureaux de scrutin.

De nombreux témoignages sur les réseaux sociaux ont fait état d’une attente de plusieurs heures dans plusieurs bureaux de vote des régions métropolitaines de Montréal et Toronto.

Élections Canada a notamment évoqué une manifestation autochtone et l’absence de plusieurs travailleurs électoraux, alors que les Canadiens participent à la toute première élection nationale à se tenir en pleine pandémie de COVID-19 au pays.

Au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, les bureaux de scrutin ont ouvert à l’heure prévue, à « quelques exceptions près » selon le porte-parole d’Élections Canada, Pierre Pilon.

M. Pilon a mentionné trois bureaux de scrutin, situés dans la région de Montréal, qui ont ouvert en retard « pour des raisons logistiques » qui ne sont ni reliées à la crise sanitaire ni reliées à un manque de personnel.

Le porte-parole d’Élections Canada a précisé qu’il y avait toutefois eu « des attentes importantes dans certains bureaux de scrutin, probablement en raison des mesures sanitaires », en ajoutant « qu’en règle générale, ça s’est déroulé rondement au Québec et dans les provinces de l’Atlantique ».

Une porte-parole d’Élections Canada, Diane Benson, a fait état de quelques problèmes en Ontario et dans l’ouest du Canada. Certains bureaux ont ouvert en retard ou ont dû être déplacés.

Quelque 5,8 millions de Canadiens ont voté par anticipation cette année, une augmentation de près de 20 % par rapport à la précédente élection de 2019.

Les chefs votent

Le premier ministre sortant s’est rendu aux urnes dans sa circonscription de Papineau vers 11 h, en compagnie de sa famille, où l’attendaient une poignée de manifestants.

En faisant la queue pour aller voter, Justin Trudeau a affirmé se sentir « très bien » en cette journée de vote.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Justin Trudeau était accompagné de sa famille lorsqu’il est allé voter dans le quartier Parc-Extension.

Erin O’Toole et sa femme Rebecca O’Toole de leur ont voté au complexe récréatif Garnet R. Richard à Bowmanville en début de journée. Le chef conservateur, qui a tenté de ramener son parti vers le centre ces dernières semaines, s’est dit « très satisfait » de sa campagne.

Le chef bloquiste Yves-François Blanchet, qui avait voté par anticipation, a dit lundi avoir un « niveau de confiance significatif » quant à l’issue du scrutin.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Yves-François Blanchet discute avec les candidats Shophika Vaithyanathasarma (Rosemont-La Petite Patrie) et Simon Marchand (Hochelaga).

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, avait lui aussi voté par anticipation et s’est dit confiant et fier du travail accompli.

Liste des candidats-vedette

Voici des résultats connus jusqu’ici parmi les candidats-vedette d’un bout à l’autre du pays.

Parti libéral du Canada

Seamus O’Regan, ministre des Ressources naturelles, élu dans St. John’s South-Mount Pearl.

Lawrence MacAulay, a remporté sa 10e élection consécutive en 2019, représente la circonscription depuis plus de 30 ans, élu dans Cardigan.

Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, défait dans South Shore-St. Margarets par Rick Perkins (PCC).

Jaime Battiste, Premier député de la nation Mi’Kmaw au Parlement, élu dans Sydney-Victoria ; défait Eddie Orrell (PCC), Ancien député qui a démissionné et qui a eu une course fédérale infructueuse en 2019.

Ginette Petitpas Taylor, Ancienne ministre de la Santé, élu dans Moncton-Riverview-Dieppe.

Mélanie Joly, Ministre du Développement économique et des Langues officielles, mène dans Ahuntsic-Cartierville.

Marie-Claude Bibeau, Minstre de l’Agriculture, mène dans Compton-Stanstead.

Diane Lebouthillier, Ministre du Revenu national, élu dans Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine.

Pablo Rodriguez, Leader du gouvernement à la Chambre des communes, élu dans Honoré-Mercier.

David Lametti, Ministre de la Justice, mène dans LaSalle-Émard-Verdun.

Steven Guilbeault, Ministre du Patrimoine canadien, environnementaliste, mène dans Laurier-Sainte-Marie.

Marc Garneau, Ministre des Affaires étrangères, ancien astronaute, élu dans Notre-Dame-de-Grâce-Westmount.

Jean-Yves Duclos, Économiste, président du Conseil du Trésor, mène dans Québec.

François-Philippe Champagne, Minstre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, élu dans Saint-Maurice-Champlain.

Marc Miller, Minstre des Services aux Autochtones, élu dans Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Sœurs.

Karina Gould, Ministre du Développement international, mène dans Burlington.

Marco Mendicino, Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, mène dans Eglinton-Lawrence.

Anita Anand, Ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, élu dans Oakville.

Maryam Monsef, Ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et du Développement économique rural, défait dans Peterborough-Kawartha par Michelle Ferreri (PCC).

Gustave Roy, Ancien vendeur et entrepreneur dans l’industrie pharmaceutique, défait dans Carleton par Pierre Poilievre (PCC), Critique conservateur en matière d’emplois et de l’industrie.

Carolyn Bennett, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, élu dans Toronto-St. Paul’s ; défait Sidney Coles (NPD), candidature retirée en raison d’une controverse soulevée par des publications antisémites sur les réseaux sociaux.

Bill Blair, Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, élu dans Scarborough Southwest.

Patty Hajdu, Ministre de la Santé, élu dans Thunder Bay-Superior North.

Chrystia Freeland, Vice première-ministre, ministre des Finances, mène dans University-Rosedale.

Bardish Chagger, Ministre de la Diverstié, de l’Inclusion et de la Jeunesse, élu dans Waterloo.

Ahmed Hussen, Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, mène dans York South-Weston.

Jim Carr, Représentant spécial des libéraux pour les Prairies, élu dans Winnipeg South Centre.

Carla Qualtrough, Ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’ouvre et de l’Inclusion des personnes handicapées, mène dans Delta.

Jonathan Wilkinson, Ministre de l’Environnement et des Changements climatiques, mène dans North Vancouver.

Harjit S. Sajjan, Ministre de la Défense, mène dans Vancouver South.

Parti conservateur du Canada

Eddie Orrell, Ancien député qui a démissionné et qui a eu une course fédérale infructueuse en 2019, défait dans Sydney-Victoria par Jaime Battiste (PLC), Premier député de la nation Mi’Kmaw au Parlement.

Chris d’Entremont, Ancien député provincial et ministre qui a démissionné et a été élu député en 2019, élu dans West Nova.

Richard Lehoux, Producteur laitier, politicien municipal, élu dans Beauce ; défait Maxime Bernier (PP), Chef du Parti populaire du Canada.

Dominique Vien, Ancienne ministre libérale du Québec, élu dans Bellechasse-Les Etchemins-Lévis.

Richard Martel, Lieutenant du Québec sous Erin O’Toole, mène dans Chicoutimi-Le Fjord ; en avance sur Julie Bouchard (BQ), Infirmière, représentante syndicale.

Gérard Deltell, Journaliste, leader parlementaire de l’Opposition officielle, élu dans Louis-Saint-Laurent.

Alain Rayes, Ancien maire de Victoriaville, élu dans Richmond-Arthabaska.

Erin O’Toole, Chef du Parti conservateur, élu dans Durham.

Leslyn Lewis, A participé à la course à la chefferie du parti conservateur, élu dans Haldimand-Norfolk.

Pierre Poilievre, Critique conservateur en matière d’emplois et de l’industrie, élu dans Carleton ; défait Gustave Roy (PLC), Ancien vendeur et entrepreneur dans l’industrie pharmaceutique.

Andrew Scheer, Ancien chef du Parti conservateur, élu dans Regina-Qu’Appelle.

Nouveau Parti démocratique

Alexandre Boulerice, Seul député néo-démocrate de la province, élu dans Rosemont–La Petite-Patrie.

Jagmeet Singh, Chef du Nouveau Parti démocratique, mène dans Burnaby South.

Avi Lewis, Documentariste, petit-fils de l’ancien chef du NPD fédéral David Lewis, fils de l’ancien chef du NPD de l’Ontario Stephen Lewis, marié à l’auteure Naomi Klein, tire de l’arrière dans West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country ; derrière Patrick Weiler (PLC).

Bloc québécois

Louis Plamondon, Enseignant, homme d’affaires, député le plus ancien d’Ottawa, doyen de la Chambre des communes (élu pour la première fois en septembre 1984), élu dans Bécancour-Nicolet-Saurel.

Yves Perron, Président du Bloc québécois, tire de l’arrière dans Berthier-Maskinongé ; derrière Ruth Ellen Brosseau (NPD).

Julie Bouchard, Infirmière, représentante syndicale, tire de l’arrière dans Chicoutimi-Le Fjord ; derrière Richard Martel (PCC), Lieutenant du Québec sous Erin O’Toole.

Mario Beaulieu, Ancien chef, chef intérimaire et président du parti, mène dans La Pointe-de-l’Île.

Alexis Brunelle-Duceppe, Fils de l’ancien chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, élu dans Lac-Saint-Jean.

Ensaf Haidar, Épouse de Raif Badawi, blogueur saoudien emprisonné, défait dans Sherbrooke par Élisabeth Brière (PLC), Notaire.

René Villemure, Auteur, tire de l’arrière dans Trois-Rivières ; derrière Yves Levesque (PCC), Ancien maire de la Trois-Rivières.

Parti Vert du Canada

Annamie Paul, Cheffe du Parti vert, tire de l’arrière dans Toronto Centre ; derrière Marci Ien (PLC), Ancienne animatrice de CTV.

Elizabeth May, Ancienne cheffe du Parti vert, mène dans Saanich-Gulf Islands.

Sans affiliation

Derek Sloan, expulsé du caucus conservateur l’hiver dernier, dorénavant candidat indépendant, défait dans Banff-Airdrie par Blake Richards (PCC).

Avec Pierre-André Normandin, Joël-Denis Bellavance, Henri Ouellet-Vézina, Florence Morin-Martel, La Presse et La Presse Canadienne.