(Toronto) Le Parti vert semble échouer à reprendre la circonscription de Fredericton qu’il a perdue lorsque Jenica Atwin a fait défection pour joindre les libéraux cet été.

La Presse Canadienne

Les premiers résultats placent la candidate du Parti vert Nicole O’Byrne, professeure à l’Université du Nouveau-Brunswick, à la quatrième place.

Mme Atwin a changé de camp en juin après une confrontation avec les verts et la cheffe Annamie Paul à propos du conflit israélo-palestinien.

Cette décision a laissé au parti seulement deux sièges à la Chambre des communes : Saanich—Gulf Islands, détenue par l’ancienne cheffe des verts Elizabeth May, et Nanaimo—Ladysmith, représentée par Paul Manly.

Le vote de lundi met fin à des mois de conflits au sein des rangs du Parti vert, qui comprenaient une tentative infructueuse d’évincer la cheffe Annamie Paul quelques semaines seulement avant le début de la campagne.

Mme Paul se présente dans Toronto-Centre – une circonscription considérée comme un bastion libéral – pour la troisième fois en autant d’années.

Elle est arrivée deuxième derrière la libérale Marci Ien en octobre dernier, et les observateurs ont déclaré que sa performance aux urnes lundi aurait un impact significatif sur sa position au sein du parti.

Les verts n’ont pas réussi à prendre de l’élan pendant la campagne alors même que les questions climatiques étaient un sujet clé. Le parti n’a pas non plus réussi à présenter une liste complète de candidats, les verts n’étant présents que dans environ les deux tiers des 338 circonscriptions du pays.

Le parti de Mme Paul a également ciblé la circonscription ontarienne de Kitchener-Centre après que le candidat libéral Raj Saini se soit retiré de la course plus tôt ce mois-ci. M. Saini s’est retiré à la lumière des allégations selon lesquelles il aurait harcelé une femme membre du personnel – des allégations qu’il nie et que La Presse Canadienne n’a pas vérifiées de manière indépendante.

Le candidat vert de cette circonscription, Mike Morrice, est arrivé deuxième derrière M. Saini aux élections de 2019.