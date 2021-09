Si le Bloc québécois a dépassé le Parti libéral en termes de voix, au Québec, il n’a pas gagné son pari de remporter 40 sièges, malgré le coup de pouce du débat des chefs en anglais.

Suzanne Colpron La Presse

À minuit, il comptait 25 élus et 4 candidats en tête, pour un total de 29.

Ce sont donc des résultats légèrement inférieurs à ceux de 2019, où il avait fait élire 32 candidats, mais bien en deçà des attentes du chef du parti, Yves-François Blanchet, qui rêvait de gagner huit sièges.

Dans Berthier-Maskinongé, le député bloquiste était derrière la néo-démocrate Ruth Ellen Brosseau, en tête avec 34,2 % des voix

Dans Trois-Rivières, René Villemeure qui tentait de conserver cette circonscription était nez à nez avec le conservateur Yves Lévesque.

Si Le Bloc a fait un gain dans Châteauguay-Lacolle, la députée bloquiste sortante dans Beauport-Limoilou Julie Vignola avait quelques voix de retard sur le conservateur Alupa Clarke.

Dans Québec, une circonscription qui était dans la mire du Bloc, le libéral Jean-Yves Duclos menait avec une forte avance sur son rival bloquiste.

Dans Hochelaga, une autre circonscription convoitée par la formation souverainiste, la libérale Soraya Martinez Ferrada était aussi en voie de se faire élire.

Même chose dans Chicoutimi-Le Fjord, où le conservateur Richard Martel a été réélu avec 40 % des voix, ne laissant aucune chance à Julie Bouchard, qui portait les couleurs du Bloc.

À Sherbrooke, autre circonscription que le BQ rêvait d’arracher, la libérale Élisabeth Brière a conservé son siège, avec 35,2 % des voix, contre 27,5 % pour Ensaf Haidar, conjointe du blogueur saoudien emprisonné Raif Badawi.

Enfin, dans Gaspésies-Les Îles-de-la-Madeleine, la ministre libérale Diane Lebouthillier a aussi été réélue dans avec une bonne avance sur son rival bloquiste, Guy Bernatchez.

Un QG à moitié vide

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Quelques partisans étaient présents à la soirée électorale du Bloc québécois, à Montréal.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE L’atmosphère était calme en raison du nombre peu élevé de militants réunis au Centre Pierre-Péladeau. 1 /2



Les premiers résultats sont sortis dans un Quartier général presque vide, en raison de la COVID-19 et de son lot de mesures sanitaires.

Il a fallu attendre l’annonce de l’avance de Pat O’Hara dans Châteauguay-Lacolle, une circonscription détenue par la libérale Brenda Shanahan, peu après 22 h, pour entendre les premiers applaudissements dans la salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau où étaient réunis quelques dizaines de partisans.

L’excitation a monté d’un cran quand la photo du chef Yves-François Blanchet est apparue sur l’écran géant. Après le dépouillement d’une seule boîte de scrutin, le chef du parti menait avec une solide avance dans sa circonscription, Belœil-Chambly, où il a été déclaré vainqueur vers 22 h 30.

Mais les partisans sont restés muets lorsque les réseaux de télé ont annoncé que le prochain gouvernement serait libéral. Ils n’ont pas davantage réagi quand le premier ministre Justin Trudeau a été déclaré gagnant dans sa circonscription.

Dans Lac-Saint-Jean, d’Alexis Brunelle-Duceppe, le fils de l’ex-chef Gilles Duceppe, facilement réélu, qui a été une des premières du Bloc. Le candidat conservateur était bon deuxième, devant la libérale Marjolaine Étienne.

Dans Salaberry-Suroît, la bloquiste Claude Bellefeuille a aussi conservé son siège. « Je suis encore plus contente, pas ce n’était pas facile », a-t-elle dit en s’adressant aux militants.

Marie-Hélène Gaudreau, réélue dans Laurentides-Labelle avec plus de la moitié des suffrages, a aussi fait part de sa joie : « Une deuxième fois, c’est extraordinaire ! Je me rends compte qu’il y a plus de 50 % des électeurs qui me font confiance. Moi, je suis prête à commencer demain au Parlement. »