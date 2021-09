Le chef du NPD, Jagmeet Singh, et le candidat Jim Hanson ont frappé à des portes pour faire ressortir des votes à Burnaby, en Colombie-Britannique, lundi.

Jagmeet Singh se dit excité et nerveux pour la soirée électorale

(Vancouver) Jagmeet Singh vit de nombreuses émotions pour la soirée électorale, alors que le NPD espère augmenter son nombre de sièges.

La Presse Canadienne

« C’est contradictoire parce que je suis excité, mais aussi un peu nerveux, car je ne sais pas ce qui va se passer », a affirmé M. Singh dans la circonscription de Burnaby-Nord – Seymour, en Colombie-Britannique, plus tôt lundi.

Le NPD a mené une campagne agressive en visitant des circonscriptions, 51 au total, qui étaient détenues par ses adversaires.

Le parti cherche à obtenir davantage de sièges que les 24 qu’il avait à la dissolution de la Chambre des communes.

Pour ce faire, M. Singh a particulièrement dirigé ses attaques vers le candidat libéral Justin Trudeau lors de la campagne. Il a mis l’accent sur les promesses brisées du premier ministre sortant, notamment sur l’accessibilité de l’eau potable pour les Premières Nations et la crise du logement.

S’ils ont tenté de conserver une ambiance positive autour de leur campagne, les néo-démocrates ont souvent été très négatifs au moment de parler de M. Trudeau.

Le parti a aussi découragé le vote stratégique, espérant plutôt aller chercher une grande part des votes provenant d’électeurs progressistes.

Durant la campagne, les néo-démocrates ont mis de l’avant leur stratégie pour s’attaquer à la crise du logement, leur plan en environnement et leurs idées concernant les enjeux autochtones. M. Singh est d’ailleurs le premier chef à s’être rendu sur une réserve autochtone. Il a aussi passé une journée complète dans la communauté de Neskantaga, dans le nord de l’Ontario, qui est aux prises avec le plus ancien avis d’ébullition de l’eau potable au Canada.

La directrice de la campagne nationale du NPD, Anne McGrath, a souligné que l’objectif du parti a toujours été d’accroître son nombre de sièges à la Chambre. Elle estime qu’il y a des circonscriptions dans toutes les régions du pays où les néo-démocrates pourraient faire des gains.

« Nous avons assez confiance que nous allons ajouter des sièges dans tout le pays », a déclaré Mme McGrath depuis le palais des congrès de Vancouver, où M. Singh passera la soirée.

Il s’agit d’une élection cruciale pour le parti et son chef. Mme McGrath a reconnu que les résultats du scrutin de 2019 avaient été décevants pour le NPD. La formation avait vu plusieurs de ses députés sortants quitter la politique, M. Singh était à la tête du parti depuis peu et n’était pas connu du public, puis le parti éprouvait toujours des ennuis financiers.

Mais plusieurs choses ont changé pour la présente élection, surtout en ce qui a trait à la popularité de M. Singh dans les sondages.

« Nous arrivons dans cette élection avec du bagage et avec un chef connu en qui les gens ont confiance. Il est authentique et il est capable de rejoindre les Canadiens », a souligné Mme McGrath.

Le NPD a souvent invité les électeurs à voter par la poste. Puisque ces résultats viendront plus tard, la directrice de campagne du parti a mentionné que la formation attendra quelques jours avant de dresser un bilan complet de l’élection.

M. Singh a fait campagne dans l’intention d’être élu premier ministre, mais le parti a changé son approche lorsque les sondages ont prédit une lutte serrée entre les libéraux et les conservateurs.