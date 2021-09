(Oshawa) Les membres et les militants du Parti conservateur convergeaient lundi soir vers Oshawa, dans le sud de l’Ontario, en espérant une issue favorable pour leur chef Erin O’Toole. Ce dernier s’est dit « très satisfait » par la campagne qu’il a menée, à quelques heures de la fermeture des bureaux de vote.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« C’est génial d’être de retour à la maison. Je suis très satisfait », a brièvement indiqué M. O’Toole, alors qu’il était aperçu à la sortie du Tribute Communities Centre d’Oshawa, où il reviendra vers 20 h pour suivre les résultats électoraux, qui s’annoncent très serrés à travers le pays.

Jadis appelé le General Motors Centre, ce centre communautaire que les troupes conservatrices ont choisi comme « quartier général » pour la soirée électorale sert normalement de domicile aux Generals d’Oshawa, une équipe sportive du circuit de la Ligue de hockey de l’Ontario (OHL).

Vaste et large, l’aréna a une capacité maximale de 5500 personnes, mais tout indique qu’il ne sera pas rempli à bloc lundi soir, pour respecter les consignes sanitaires en place dans la province ontarienne.

L’équipe conservatrice a confirmé lundi qu’elle imposera une limite de 1000 personnes, incluant les journalistes et les employés du parti. Le port du masque sera aussi exigé, comme c’est le cas partout en Ontario, au Québec et dans la plupart des provinces. Dans une soirée pareille, tout est calculé au millimètre près. Le parti a d’ailleurs imposé aux médias de rester à l’extérieur de l’aréna pendant une heure, entre 15 h 30 et 16 h 30, pour « répéter » et s’assurer que tout soit en place.

Plusieurs personnalités conservatrices sont attendues, dont l’ancien ministre du Patrimoine James Moore, qui a été élu à cinq reprises comme député de Port Moody – Westwood – Port Coquitlam, avant de se retirer de la vie politique active aux élections de 2015. L’ex-ministre des Affaires étrangères John Baird, ayant exercé sous le règne de Stephen Harper, devrait aussi être présent.

« Je me demande pour qui il vote »

En début de journée, Erin O’Toole et sa femme Rebecca O’Toole ont voté au complexe récréatif Garnet R. Richard à Bowmanville. Le chef conservateur est l’un des sept candidats sur le bulletin de vote. « Je me demande pour qui il vote », a ironisé Mme O’Toole alors que son mari marquait son bulletin, avant de le déposer et de prendre la pose quelques secondes pour les caméras.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE

Plus tôt, dimanche, alors qu’il rendait visite à des résidents de York, dans un quartier tranquille du nord de Toronto, M. O’Toole s’était montré assez convaincu d’être en mesure de devenir le prochain premier ministre canadien. « On va gagner. On a le meilleur parti », a-t-il affirmé, alors que dehors, des dizaines de personnes s’entassaient autour de lui, dans l’espoir de lui parler ou de prendre un égoportrait. Le chef plaide depuis le début de la campagne qu’il incarne le parti « du changement ».

Signe de la ferme intention du parti de garder le contrôle du message, à 24 heures du vote, Erin O’Toole était toutefois le seul chef à ne pas offrir de disponibilité médiatique officielle durant la journée de dimanche. Il n’en a pas non plus offert lundi, car les chefs fédéraux ne sont pas autorisés à faire campagne le jour du vote, ni à solliciter les électeurs en faveur de leur parti. Il en va de même pour tous les candidats.

Si les électeurs devraient devoir s’armer de patience dans certaines circonscriptions avant de connaître les résultats définitifs – le vote postal compliquant l’opération de comptage cette année –, Élections Canada s’attend néanmoins à ce que les grands réseaux de télévision soient en mesure d’annoncer quel parti formera le gouvernement et qui sera premier ministre tard lundi soir, comme c’est traditionnellement le cas.

La majorité des bureaux de scrutin ont ouvert à l’heure et sans incident, mais une porte-parole d’Élections Canada, Diane Benson, a fait état de problèmes en Ontario et dans l’ouest du Canada. Certains bureaux ont ouvert en retard ou ont dû être déplacés, alors que plusieurs files d’attente ont été aperçues au fil de la journée, notamment à Montréal.

Avec La Presse Canadienne